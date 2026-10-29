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बृजभूषण सिंह को जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने दिया आखिरी मौका, बरी किए जाने के खिलाफ चार पहलवानों ने दाखिल की है याचिका

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बृजभूषण सिंह को आखिरी मौका (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2026 at 2:16 PM IST

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दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में बरी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को अंतिम मौका दिया है. कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी. इस मामले में बृजभूषण सिंह को बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चार महिला पहलवानों ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर सुनवाई के दौरान बृजभूषण और तोमर की ओर से पेश वकीलों ने जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा. दरअसल, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 3 अगस्त को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने पीड़ित महिला पहलवानों की ओर से लंबे समय तक चुप रहने और आरोपियों से सामान्य संबंध जारी रहने के आधार पर ये फैसला सुनाया था.  

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में बरी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को अंतिम मौका दिया है. कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी. इस मामले में बृजभूषण सिंह को बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चार महिला पहलवानों ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर सुनवाई के दौरान बृजभूषण और तोमर की ओर से पेश वकीलों ने जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा. दरअसल, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 3 अगस्त को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने पीड़ित महिला पहलवानों की ओर से लंबे समय तक चुप रहने और आरोपियों से सामान्य संबंध जारी रहने के आधार पर ये फैसला सुनाया था.  

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