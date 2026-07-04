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देश को मिली पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी, PM मोदी बोले- सबसे बड़े संकट पर भारत के प्रयास पड़े भारी - जोधपुर एयरपोर्ट

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देश को मिली पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 7:20 PM IST

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पीएम मोदी ने आज राजस्थान को बड़ी सौगात दी है. उन्होंने बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीन-फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया. करीब 79 हजार 459 करोड़ रुपए की लागत बनी इस रिफाइनरी को राजस्थान के औद्योगिक इतिहास में नए युग की शुरुआत माना जा रहा है. इस मौके पर पीएम मोदी ने देश की रिफाइनिंग क्षमता का जिक्र किया. पीएम ने कहा कि भारत यहीं नहीं रुकने वाला है वो आगे भी अपनी रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाएगा. देश को रिफाइनरी की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर बात की और कहा कि सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से भारत ने अपनी इच्छाशक्ति के बल पर निपटा है. इस मौके पर पीएम ने उन लोगों पर निशाना साधा.. जिन्होंने ऊर्जा संकट पर राजनीति करने की नाकाम कोशिश की.  

बालोतरा में पीएम मोदी ने करीब 1.06 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया. ग्रीनफील्ड रिफाइनरी को ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.  

पीएम मोदी ने आज राजस्थान को बड़ी सौगात दी है. उन्होंने बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीन-फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया. करीब 79 हजार 459 करोड़ रुपए की लागत बनी इस रिफाइनरी को राजस्थान के औद्योगिक इतिहास में नए युग की शुरुआत माना जा रहा है. इस मौके पर पीएम मोदी ने देश की रिफाइनिंग क्षमता का जिक्र किया. पीएम ने कहा कि भारत यहीं नहीं रुकने वाला है वो आगे भी अपनी रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाएगा. देश को रिफाइनरी की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर बात की और कहा कि सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से भारत ने अपनी इच्छाशक्ति के बल पर निपटा है. इस मौके पर पीएम ने उन लोगों पर निशाना साधा.. जिन्होंने ऊर्जा संकट पर राजनीति करने की नाकाम कोशिश की.  

बालोतरा में पीएम मोदी ने करीब 1.06 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया. ग्रीनफील्ड रिफाइनरी को ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.  

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PM INAUGRATES GREEN FIELD REFINERY

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