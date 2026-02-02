उत्तराखंड के कोटद्वार में 'बाबा' दुकान विवाद पर पुलिस ने साफ किया है कि दुकान का नाम नहीं बदलेगा और ना ही किसी बाहरी संगठन को कोटद्वार में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.

मामला 26 जनवरी को उस वक्त शुरू हुआ, जब पटेल नगर बाजार स्थित एक दुकान के नाम पर कुछ हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई. मुस्लिम ओनर की दुकान का नाम बाबा रखने पर उन्हें आपत्ति थी. उन्होंने धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए नाम बदलने की मांग की. इसी दौरान लोकल जिम ट्रेनर दीपक कुमार वहां पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्षों में नोकझोंक हुई. मामला सोशल मीडिया में वायरल हो गया. मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया.

उधर, कई लोग दीपक कुमार के समर्थन में उतर आए. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दीपक कुमार के समर्थन में X पर लिखा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं. दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं. उस संविधान के लिए जिसे BJP और संघ परिवार रोज रौंदने की साज़िश कर रहे हैं. वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है. उधर, दीपक कुमार ने लोगों से शांति की अपील की है.