ETV Bharat / Videos

कोटद्वार बाबा विवाद: नहीं बदलेगा दुकान का नाम, राहुल गांधी बोले, 'दीपक तुम बब्बर शेर' - CONTROVERSY ON BABA SHOP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
कोटद्वार बाबा विवाद (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 2, 2026 at 10:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तराखंड के कोटद्वार में 'बाबा' दुकान विवाद पर पुलिस ने साफ किया है कि दुकान का नाम नहीं बदलेगा और ना ही किसी बाहरी संगठन को कोटद्वार में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.  

मामला 26 जनवरी को उस वक्त शुरू हुआ, जब पटेल नगर बाजार स्थित एक दुकान के नाम पर कुछ हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई. मुस्लिम ओनर की दुकान का नाम बाबा रखने पर उन्हें आपत्ति थी. उन्होंने धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए नाम बदलने की मांग की. इसी दौरान लोकल जिम ट्रेनर दीपक कुमार वहां पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्षों में नोकझोंक हुई. मामला सोशल मीडिया में वायरल हो गया. मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया.  

उधर, कई लोग दीपक कुमार के समर्थन में उतर आए. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दीपक कुमार के समर्थन में X पर लिखा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं. दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं. उस संविधान के लिए जिसे BJP और संघ परिवार रोज रौंदने की साज़िश कर रहे हैं. वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है. उधर, दीपक कुमार ने लोगों से शांति की अपील की है.  

उत्तराखंड के कोटद्वार में 'बाबा' दुकान विवाद पर पुलिस ने साफ किया है कि दुकान का नाम नहीं बदलेगा और ना ही किसी बाहरी संगठन को कोटद्वार में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.  

मामला 26 जनवरी को उस वक्त शुरू हुआ, जब पटेल नगर बाजार स्थित एक दुकान के नाम पर कुछ हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई. मुस्लिम ओनर की दुकान का नाम बाबा रखने पर उन्हें आपत्ति थी. उन्होंने धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए नाम बदलने की मांग की. इसी दौरान लोकल जिम ट्रेनर दीपक कुमार वहां पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्षों में नोकझोंक हुई. मामला सोशल मीडिया में वायरल हो गया. मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया.  

उधर, कई लोग दीपक कुमार के समर्थन में उतर आए. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दीपक कुमार के समर्थन में X पर लिखा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं. दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं. उस संविधान के लिए जिसे BJP और संघ परिवार रोज रौंदने की साज़िश कर रहे हैं. वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है. उधर, दीपक कुमार ने लोगों से शांति की अपील की है.  

For All Latest Updates

TAGGED:

कोटद्वार बाबा विवाद
CONTROVERSY ON BABA SHOP
KOTDWAR BABA CONTROVERSY
कोटद्वार में बजरंग दल का बवाल
CONTROVERSY ON BABA SHOP

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

चुनाव आयोग पर लोगों को परेशान करने का आरोप

चुनाव आयोग पर फिर बरसीं ममता बनर्जी, चुनाव आयोग पर लोगों को परेशान करने का आरोप

February 2, 2026 at 10:48 PM IST
A village in Andhra Pradesh

आंध्र प्रदेश का एक गांव, जहां पसर जाता है 24 घंटे के लिए सन्नाटा, सदियों पुराने श्राप का असर

February 2, 2026 at 8:58 PM IST
Massive Row In Lok Sabha

नरवणे की किताब पर लोकसभा में हंगामा, राहुल बोले, 'क्या चीन पर बोलने की अनुमति नहीं है'

February 2, 2026 at 8:32 PM IST
T20 World Cup 2026

T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत के खिलाफ मैच, पाकिस्तान पर बॉयकॉट का क्या होगा असर ?

February 2, 2026 at 8:05 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.