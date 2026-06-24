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कांग्रेस ने उज्जैन में 'जमीन घोटाले' का आरोप लगाया, मुख्यमंत्री मोहन यादव पर BJP की चुप्पी पर सवाल उठाए - CONGRESS ALLEGED MP CM

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कांग्रेस ने उज्जैन में 'जमीन घोटाले' का आरोप लगाया (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 24, 2026 at 11:00 PM IST

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कांग्रेस ने बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा राज्य में सत्ता संभालने के बाद से पवित्र शहर उज्जैन में 168 एकड़ जमीन खरीदने का दावा करने वाली एक रिपोर्ट के बाद भाजपा की आलोचना की और इस मामले पर सत्तारूढ़ सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया. इसे "जमीन घोटाला" बताते हुए, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा की पूरी मशीनरी इस भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है. कथित तौर पर, यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने दिसंबर 2023 से शुरू होने वाले दो साल की अवधि के भीतर उज्जैन में 168 एकड़ में फैले न्यूनतम 137 भूखंड 45 करोड़ रुपये में खरीदे हैं, जब से वह मुख्यमंत्री बने हैं. इसमें दावा किया गया कि यह अधिग्रहण मुख्य रूप से उन इलाकों में हुआ है, जिन्हें सड़क विकास प्रोजेक्ट्स और जमीन के इस्तेमाल में बदलावों से फायदा हुआ है, जिनकी घोषणा सत्ताधारी सरकार ने की थी. यहां पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कहा, "मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़ा एक जमीन घोटाला सामने आया है. उज्जैन और अयोध्या देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों की आस्था से जुड़े हैं. इन तीर्थ स्थलों से पैसा लूटना भक्तों की पीठ में छुरा घोंपने के समान है."

कांग्रेस ने बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा राज्य में सत्ता संभालने के बाद से पवित्र शहर उज्जैन में 168 एकड़ जमीन खरीदने का दावा करने वाली एक रिपोर्ट के बाद भाजपा की आलोचना की और इस मामले पर सत्तारूढ़ सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया. इसे "जमीन घोटाला" बताते हुए, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा की पूरी मशीनरी इस भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है. कथित तौर पर, यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने दिसंबर 2023 से शुरू होने वाले दो साल की अवधि के भीतर उज्जैन में 168 एकड़ में फैले न्यूनतम 137 भूखंड 45 करोड़ रुपये में खरीदे हैं, जब से वह मुख्यमंत्री बने हैं. इसमें दावा किया गया कि यह अधिग्रहण मुख्य रूप से उन इलाकों में हुआ है, जिन्हें सड़क विकास प्रोजेक्ट्स और जमीन के इस्तेमाल में बदलावों से फायदा हुआ है, जिनकी घोषणा सत्ताधारी सरकार ने की थी. यहां पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कहा, "मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़ा एक जमीन घोटाला सामने आया है. उज्जैन और अयोध्या देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों की आस्था से जुड़े हैं. इन तीर्थ स्थलों से पैसा लूटना भक्तों की पीठ में छुरा घोंपने के समान है."

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