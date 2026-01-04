ETV Bharat / Videos

उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी, घना कोहरा, कश्मीर-हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में पारा शून्य के नीचे - COLD WAVE IN NORTH INDIA

Cold wave in North India (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 4, 2026 at 8:59 PM IST

उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है.जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पारा शून्य के नीचे चला गया. मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप है. यहां घना कोहरा छाया रहा. हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी नहीं होने से पर्यटन उद्योग और किसानों की चिंता बढ़ गई है. शिमला में पर्यटकों ने बर्फबारी नहीं होने पर निराशा जाहिर की....

उत्तराखंड के हरिद्वार में घना कोहरा छाया रहा. सर्दी और कोहरे के बावजूद श्रद्धालु गंगा स्नान करते नजर आए.

आगरा में रविवार सुबह ताजमहल के ऊपर धुंध की पतली परत छाई रही. सुबह ठंड के बावजूद लोग ताजमहल का दीदार करने पहुंचे. वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी रविवार सुबह मध्यम घना कोहरा छाया रहा. जिससे हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियल साफ नजर नहीं आ रहे थे. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर सहित ज्यादातर उत्तर के राज्यों में सर्दी और कोहरे की स्थिति बनी रहने का अनुमान जताया है.

COLD WAVE IN NORTH INDIA
DENSE FOG
TEMPERATURES BELOW FREEZING
KASHMIR
COLD WAVE IN NORTH INDIA

ETV Bharat Hindi Team

