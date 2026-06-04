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कॉकरोच जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की, पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी लेंगे हिस्सा - COCKROACH JANTA PARTY PROTESTS

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6 जून को जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 4, 2026 at 10:11 PM IST

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कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई और युवाओं से शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया. मीडिया को संबोधित करते हुए, सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि पिछले महीने की घटनाओं से शिक्षा मंत्रालय और व्यवस्था की अक्षमता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है.रांका ने कहा, “पिछले महीने हुई घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा मंत्रालय अक्षम है. हम चाहते हैं कि सभी एकजुट होकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की एक स्वर में मांग करें.” सीबीएससी के अध्यक्ष और सचिव के तबादलों की आलोचना करते हुए, सीजेपी सदस्यों ने कहा कि युवा जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, न कि दिखावटी तबादलों की.पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, “यह तबादला महज दिखावा है. पिछले पेपर लीक मामलों में, जनता को कभी यह नहीं बताया गया कि कितने लोग शामिल थे, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या उन्हें दोषी ठहराया गया है या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है.” दास ने आगे बताया कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके 6 जून को सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे.दास ने कहा, “हम उनके साथ संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति लेंगे, जो कि निर्धारित विरोध स्थल है. हम सभी दलों के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि वे बिना किसी पार्टी के बैनर के हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि यह मुद्दा देश के युवाओं से संबंधित है.” प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले धन जुटाने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए दास ने कहा कि धन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कई युवा स्वेच्छा से आंदोलन में शामिल होने को तैयार हैं. उन्होंने कहा, “धन कोई मुद्दा नहीं है. युवाओं में बिना किसी वित्तीय सहायता के हमारे साथ जुड़ने का साहस और प्रतिबद्धता है.”

कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई और युवाओं से शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया. मीडिया को संबोधित करते हुए, सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि पिछले महीने की घटनाओं से शिक्षा मंत्रालय और व्यवस्था की अक्षमता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है.रांका ने कहा, “पिछले महीने हुई घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा मंत्रालय अक्षम है. हम चाहते हैं कि सभी एकजुट होकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की एक स्वर में मांग करें.” सीबीएससी के अध्यक्ष और सचिव के तबादलों की आलोचना करते हुए, सीजेपी सदस्यों ने कहा कि युवा जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, न कि दिखावटी तबादलों की.पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, “यह तबादला महज दिखावा है. पिछले पेपर लीक मामलों में, जनता को कभी यह नहीं बताया गया कि कितने लोग शामिल थे, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या उन्हें दोषी ठहराया गया है या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है.” दास ने आगे बताया कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके 6 जून को सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे.दास ने कहा, “हम उनके साथ संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति लेंगे, जो कि निर्धारित विरोध स्थल है. हम सभी दलों के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि वे बिना किसी पार्टी के बैनर के हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि यह मुद्दा देश के युवाओं से संबंधित है.” प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले धन जुटाने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए दास ने कहा कि धन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कई युवा स्वेच्छा से आंदोलन में शामिल होने को तैयार हैं. उन्होंने कहा, “धन कोई मुद्दा नहीं है. युवाओं में बिना किसी वित्तीय सहायता के हमारे साथ जुड़ने का साहस और प्रतिबद्धता है.”

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