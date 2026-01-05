ETV Bharat / Videos

आदिवासियों की अनोखी परंपरा, धरती मां और प्रकृति की पूजा, टोकीमारा पर्व - OLD TRADITIONS OF THE TRIBAL PEOPLE

आदिवासियों की अनोखी परंपरा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 5, 2026 at 10:51 PM IST

1 Min Read
ओडिशा के कालाहांडी में मनाए जाने वाले टोकीमारा पर्व मनाया गया. जिसमें आदिवासी परंपरा के कई रंग देखने को मिले, लोग बाजा बजा रहे थे, महिलाएं झूम रहीं थी, लोग हाथों में लाठी लिए थे, युवा मोर पंख लेकर नाच रहे थे. ये पर्व प्रकृति और धरती मां को समर्पित है. जिसमें देवी की यात्रा निकाली गई. टोकीमारा त्योहार मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है.आदिवासियों का मानना है कि इस पूजा से खुशहाली आती है.पहले आदिवासी जंगलों में रहते थे. वे मिट्टी, पानी और हवा पर भरोसा करते थे. प्रकृति को भगवान मानते थे. आदिवासियों की ये शदियों पुरानी परंपरा आज भी कायम हैं.

TAGGED:

OLD TRADITIONS OF THE TRIBAL PEOPLE
TOKIMARA FESTIVAL
WORSHIP OF MOTHER EARTH AND NATURE
टोकीमारा पर्व
OLD TRADITIONS OF THE TRIBAL PEOPLE

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

