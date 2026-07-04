पाइरेसी के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पाइरेसी को लेकर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है. मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म को पाइरेटेड फिल्मों और OTT सामग्री के अवैध वितरण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिए हैं. साथ ही, इस दिशा में की गई कार्रवाई की व्यापक रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर सौंपने को कहा गया है.

सरकार का ये कदम भारत की तेजी से बढ़ती क्रिएटर इकोनॉमी को बचाने, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म, निर्माताओं और वितरकों के हितों की रक्षा करने के मकसद से किया है. डिजिटल पायरेसी के कारण इन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. हाल ही में, जून में होने वाली नीट-यूजी री-एग्जाम से पहले सरकार ने टेलीग्राम पर एक हफ्ते के लिए प्रतिबंध लगा दिया था. इस बीच, मैसेजिंग सेवाओं पर जांच का दायरा बढ़ाते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'यूज़रनेम' फीचर की शुरुआत को लेकर टेलीग्राम, सिग्नल और मेटा को नोटिस भेजे हैं. मंत्रालय ने इनसे उनके 'यूज़रनेम' फीचर का दुरुपयोग रोकने के लिए उपायों के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा है.

केंद्र सरकार ने मेटा से साफ-साफ कहा है कि जब तक सरकार को पर इस पर संतोषजनक जवाब मिल नहीं जाता, तब तक वह इस फीचर को लॉन्च न करे. हालांकि, मैसेजिंग सर्विस प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने दावा किया कि उन्होंने इसके लिए कई उपाय किए हैं.