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केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z सिक्योरिटी दी, पंजाब की आप सरकार ने वापस ली थी - Z CATEGORY SECURITY

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राघव चड्ढा को Z सिक्योरिटी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 9:22 PM IST

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 पंजाब सरकार ने राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा की सुरक्षा वापस ले ली है. इस मामले पर विपक्ष पंजाब सरकार पर बड़े सवाल उठा रहा है. वहीं, दूसरी तरफ गृह मंत्रालय (MHA) ने आप सांसद राघव चड्ढा को जेड-श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. उन्हें दिल्ली और पंजाब में अर्धसैनिक बलों से सुरक्षा कवर मिलेगा. यह सुरक्षा इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की खतरे की आशंका वाली रिपोर्ट के आधार पर दी गई है.  आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि "राजनीति में कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होती. यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उप-नेता के पद से हटाकर उनकी जगह अशोक मित्तल को नियुक्त किया है. आज उनके यहां भी छापा मारा जा रहा है. हाल ही में, हमें कथित सूत्रों से जानकारी मिली है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने राघव चड्ढा के साथ एक बैठक की थी. वहां यह तय किया गया था कि राघव चड्ढा को जेड प्लस सुरक्षा दी जाएगी और अशोक मित्तल के यहां छापा मारा जाएगा. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है."

 पंजाब सरकार ने राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा की सुरक्षा वापस ले ली है. इस मामले पर विपक्ष पंजाब सरकार पर बड़े सवाल उठा रहा है. वहीं, दूसरी तरफ गृह मंत्रालय (MHA) ने आप सांसद राघव चड्ढा को जेड-श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. उन्हें दिल्ली और पंजाब में अर्धसैनिक बलों से सुरक्षा कवर मिलेगा. यह सुरक्षा इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की खतरे की आशंका वाली रिपोर्ट के आधार पर दी गई है.  आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि "राजनीति में कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होती. यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उप-नेता के पद से हटाकर उनकी जगह अशोक मित्तल को नियुक्त किया है. आज उनके यहां भी छापा मारा जा रहा है. हाल ही में, हमें कथित सूत्रों से जानकारी मिली है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने राघव चड्ढा के साथ एक बैठक की थी. वहां यह तय किया गया था कि राघव चड्ढा को जेड प्लस सुरक्षा दी जाएगी और अशोक मित्तल के यहां छापा मारा जाएगा. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है."

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