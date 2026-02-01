ETV Bharat / Videos

बजट में 10 बड़े ऐलान, रेल कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर 2.0, कंटेंट क्रिएटर लैब्‍स से मिलेगी विकास को रफ्तार - BUDGET 10 BIG ANNOUNCEMENTS

बजट में 10 बड़े ऐलान

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 8:09 PM IST

बजट 2026 जहां एक तरफ आम आदमी को राहत देते दिखाई दिया. वहीं दूसरी तरफ इसे  विकास को रफ्तार देने वाला बताया जा रहा है. सरकार का विजन है कि ये बजट विकिसत भारत के सपने को साकार करेगे. कैसे , जानिए 10 पॉइंट्स में...

बजट में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बड़ी घोषणा की गई है. ये रेल कॉरिडोर  मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु,  हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच बनेंगे. वित्त मंत्री ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का ऐलान किया. बजट में देश में रेयर अर्थ मिनरल के लिए विशेष कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया. जिसका मकसद भारत को रेयर अर्थ मिनरल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और चीन पर भारी निर्भरता को कम करना है.  रेयर अर्थ कॉरिडोर के लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया गया. साथ ही बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई. ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए फंडिंग में एक बड़ी बढ़ोतरी है. इसके साथ ही कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटा दिया गया है. साथ ही 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री दी गई हैं. बजट में  ‘बायोफार्मा शक्ति’ नाम से एक नई राष्ट्रीय पहल शुरू करने का ऐलान किया. जिसका मकसद बायोफर्मा  क्षेत्र को बढ़वा देने है. इसके लिए 10 हाजर करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. साथ ही  5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान किया गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने 3 आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाने की घोषणा की और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब बनाने का भी घोषणा की. युवाओं  के लिए सरकार ने 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्‍स बनाने का ऐलान किया. सरकार का अनुमान है कि इससे 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा. बजट में लड़कियों का भी ध्यान रखा गया है. 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे. कुल मिलाकर इस बजट को विकास को रफ्तार देने वाला बजट बताया जा रहा है.

BUDGET 10 BIG ANNOUNCEMENTS
NEW RAIL CORRIDORS
SEMICONDUCTOR
CONTENT CREATOR LABS
