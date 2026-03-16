बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की - BJP FIRST LIST FOR THE WEST BENGAL
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Published : March 16, 2026 at 11:10 PM IST
भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को प.बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को दो सीटों-भबनीपुर और नंदीग्राम से मैदान में उतारा है, जबकि शंकर घोष को सिलीगुड़ी से, अशोक डिंडा को मोयना से, अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल दक्षिण से मैदान में उतारा गया है. राजनीतिक हलकों में उम्मीदवार चयन की इस प्रक्रिया को सत्तारूढ़ दल की एक बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है. पार्टी को ऐसे समय में अनुभव और युवा नेतृत्व के बीच संतुलन बनाना है, जब सत्ता विरोधी लहर और चुनाव से पहले मतदाता सूची के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर बदलते राजनीतिक और चुनावी विमर्श चुनावी परिदृश्य को जटिल बना रहे हैं. राज्य की 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में होना निर्धारित है. 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 294 में से 215 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 77 सीटें मिली थीं.
भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को प.बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को दो सीटों-भबनीपुर और नंदीग्राम से मैदान में उतारा है, जबकि शंकर घोष को सिलीगुड़ी से, अशोक डिंडा को मोयना से, अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल दक्षिण से मैदान में उतारा गया है. राजनीतिक हलकों में उम्मीदवार चयन की इस प्रक्रिया को सत्तारूढ़ दल की एक बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है. पार्टी को ऐसे समय में अनुभव और युवा नेतृत्व के बीच संतुलन बनाना है, जब सत्ता विरोधी लहर और चुनाव से पहले मतदाता सूची के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर बदलते राजनीतिक और चुनावी विमर्श चुनावी परिदृश्य को जटिल बना रहे हैं. राज्य की 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में होना निर्धारित है. 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 294 में से 215 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 77 सीटें मिली थीं.