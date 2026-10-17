श्रीनगर में बंगाली समुदाय ने मनाई महासप्तमी, उत्सव के बाद निकाली कलश यात्रा

श्रीनगर में बंगाली समुदाय ने महासप्तमी मनाई। इस मौके पर एक जैसी पीली साड़ियां पहने महिलाओं ने पवित्र पत्तियों की पूजा की और एक-दूसरे को हल्दी लगाई. ये अनुष्ठान नौ पवित्र पौधों में से एक माने जाने वाले केले के पौधे पर केंद्रित थे। ये आयोजन गनीखान स्थित श्री सनातन प्रताप सभा परिसर में आयोजित किया गया. कई स्थानीय निवासियों और देश के विभिन्न हिस्सों से श्रीनगर आए बंगाली समुदाय के सदस्यों ने इन अनुष्ठानों में भाग लिया. उत्सव के बाद कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने प्रार्थना के लिए जल एकत्र करने हेतु गनीखान शिव मंदिर से अमीराकदल घाट तक पवित्र कलश अपने सिर पर रखकर यात्रा की. कश्मीर घाटी में रहने वाले बंगाली समुदाय के लिए श्रीनगर में दुर्गा पूजा मनाना एक विशेष गौरव का भाव रखता है. पूरे देश की तरह श्रीनगर में भी दुर्गा पूजा उत्सव अभी तीन दिन और जारी रहेगा। इसका समापन 20 अक्टूबर को देवी दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन के साथ होगा.