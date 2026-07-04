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TMC मुख्यालय पर कब्जे की जंग! ममता बनाम ऋतब्रत की जंग में कूदी CRPF, चुनाव आयोग पर टिकीं नजरें - THE BATTLE FOR THE TMC HEADQUARTERS

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TMC मुख्यालय पर कब्जे की जंग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 4:00 PM IST

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तृणमूल कांग्रेस में अंदरुनी लड़ाई चरम पर पहुंच गई है. कोलकाता स्थित मेट्रोपॉलिटन पार्टी मुख्यालय पर कब्जे को लेकर दोनों गुटों के बीच घमासान छिड़ गया. नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी मुख्यालय पर अचानक कब्जा कर लिया और दफ्तर पर ताला लगा दिया. जिससे स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई. दोनों गुटों के बीच तनातनी को देखते हुए परिसर में भारी संख्या में CRPF और कोलकाता पुलिस के जवानों की तैनाती करनी पड़ी.  

बागी गुट ने ये कदम नई दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने 28 साल पुरानी पार्टी के नाम, फंड और चुनाव चिह्न पर अपना दावा ठोकने के एक दिन बाद उठाया. ऋतब्रत बनर्जी ने पार्टी पर कब्जा करने के लिए फिरहाद हकीम, जावेद खान और अखरुज्जमान के साथ दफ्तर में प्रवेश किया. बागी नेताओं ने वहां के पुराने साइनबोर्ड हटा दिए और ममता बनर्जी की जगह वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को नया चेयरमैन घोषित करने वाला एक बैनर लगा दिया. बागी गुट का कहा है कि इमारत का पुराना किराया समझौता खत्म हो चुका था और उनकी वर्किंग कमेटी के तहत एक नया समझौता किया गया है.  

पार्टी मुख्यालय पर कब्जे से ममता बनर्जी गुट में भारी असंतोष है. पार्टी के सीनियर नेता सड़कों पर उतर आए और पुलिस में शिकायतें दर्ज कराईं. पार्टी नेताओं ने पुलिस पक्षपात का आरोप लगाया है.  

तृणमूल कांग्रेस में अंदरुनी लड़ाई चरम पर पहुंच गई है. कोलकाता स्थित मेट्रोपॉलिटन पार्टी मुख्यालय पर कब्जे को लेकर दोनों गुटों के बीच घमासान छिड़ गया. नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी मुख्यालय पर अचानक कब्जा कर लिया और दफ्तर पर ताला लगा दिया. जिससे स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई. दोनों गुटों के बीच तनातनी को देखते हुए परिसर में भारी संख्या में CRPF और कोलकाता पुलिस के जवानों की तैनाती करनी पड़ी.  

बागी गुट ने ये कदम नई दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने 28 साल पुरानी पार्टी के नाम, फंड और चुनाव चिह्न पर अपना दावा ठोकने के एक दिन बाद उठाया. ऋतब्रत बनर्जी ने पार्टी पर कब्जा करने के लिए फिरहाद हकीम, जावेद खान और अखरुज्जमान के साथ दफ्तर में प्रवेश किया. बागी नेताओं ने वहां के पुराने साइनबोर्ड हटा दिए और ममता बनर्जी की जगह वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को नया चेयरमैन घोषित करने वाला एक बैनर लगा दिया. बागी गुट का कहा है कि इमारत का पुराना किराया समझौता खत्म हो चुका था और उनकी वर्किंग कमेटी के तहत एक नया समझौता किया गया है.  

पार्टी मुख्यालय पर कब्जे से ममता बनर्जी गुट में भारी असंतोष है. पार्टी के सीनियर नेता सड़कों पर उतर आए और पुलिस में शिकायतें दर्ज कराईं. पार्टी नेताओं ने पुलिस पक्षपात का आरोप लगाया है.  

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