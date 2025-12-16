बांग्लादेश नेवी ने मछुआरों के ट्रॉलर पर किया हमला, भारतीय जल सीमा में जहाज की लाइट बंदकर घुसे - BANGLADESH NAVY ATTACKED FISHERMAN
Published : December 16, 2025 at 9:11 PM IST
अब तक, जब भी कोई भारतीय ट्रॉलर गलती से इंटरनेशनल पानी में चला जाता था, तो बांग्लादेशी सरकार पर उसे रोककर मछुआरों पर ज़ुल्म करने का आरोप लगता था. इस बार, बांग्लादेश नेवी पर सीधे इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके भारतीय पानी में घुसने का आरोप है. एक बार फिर, बांग्लादेश नेवी अंधेरे में जहाज़ की लाइट बंद करके भारतीय पानी में घुस गई.
सोमवार सुबह 5 बजे हुई इस घटना में, बांग्लादेश नेवी पर जानबूझकर मछुआरों के ट्रॉलर पर हमला करने का आरोप है. इस घटना में काकद्वीप का FB परमिता-10 नाम का ट्रॉलर डूब गया। इसके अलावा, ट्रॉलर पर सवार 16 मछुआरों में से 5 लापता हैं. इस घटना में मछुआरे समेत 11 लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें काकद्वीप सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. पांच लापता मुछारों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है.
