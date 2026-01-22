ETV Bharat / Videos

एयरफोर्स के जांबाजों का प्रदर्शन: सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हवा में दिखाईं कलाबाजियां - INDIAN AIRFORCE SHOW

thumbnail
एयरफोर्स के जांबाजों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 22, 2026 at 10:57 PM IST

1 Min Read
महाराष्ट्र के नासिक में गंगापुर डैम के ऊपर एयरफोर्स की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम जबर्दस्त कलाबाजी दिखाई. टीम के ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी ने नासिक वासियों को संबोधित कर आकाश से ही धन्यवाद कहा. इंडियन एयर फोर्स और नासिक जिला प्रशासन की ओर से इस शो का आयोजन शुक्रवार तक चलेगा. इस शो को शहरवासियों का पूरा समर्थन मिल रहा है.  

सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के शानदार प्रदर्शन ने लोगों में देशभक्ति की भावना भर दी. शहर के ऊपर से गुजर रहे एयरक्राफ्ट को देखकर लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए. वहीं, पुलिस बैंड की ओर से देशभक्ति के गाने बजाए गए.  

संपादक की पसंद

