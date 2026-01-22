महाराष्ट्र के नासिक में गंगापुर डैम के ऊपर एयरफोर्स की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम जबर्दस्त कलाबाजी दिखाई. टीम के ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी ने नासिक वासियों को संबोधित कर आकाश से ही धन्यवाद कहा. इंडियन एयर फोर्स और नासिक जिला प्रशासन की ओर से इस शो का आयोजन शुक्रवार तक चलेगा. इस शो को शहरवासियों का पूरा समर्थन मिल रहा है.

सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के शानदार प्रदर्शन ने लोगों में देशभक्ति की भावना भर दी. शहर के ऊपर से गुजर रहे एयरक्राफ्ट को देखकर लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए. वहीं, पुलिस बैंड की ओर से देशभक्ति के गाने बजाए गए.