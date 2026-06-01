जम्मू-कश्मीर: अहरबल की खूबसूरती पर प्रशासन का पहरा, संकट में टूरिज्म सेक्टर - PAIN OF AHARBAL WATERFALL
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Published : June 1, 2026 at 11:12 PM IST
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिला मुख्यालय करीब 35 किलोमीटर दूर अहरबल वॉटरफॉल की खूबसूरती दुनियाभर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन 22 अप्रैल, 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद अहरबल की खूबसूरती पर पहरा लग गया और इसने यहां के टूरिज़्म सेक्टर को संकट में डाल दिया. ऐसे में यहां जो भी पर्यटक आते हैं वो निराश होकर लौट जाते हैं.
पहलगाम आतंकी हमले के एक साल बाद कश्मीर के ज्यादातर पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है.. लेकिन अहरबल आज भी बंद है. स्थानीय लोग अहरबल वॉटरफॉल को पर्यटकों के लिए फिर से खोलने जाने की मांग कर रहे हैं. पाबंदियों की वजह से यहां के लोगों, खासकर कामगारों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिला मुख्यालय करीब 35 किलोमीटर दूर अहरबल वॉटरफॉल की खूबसूरती दुनियाभर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन 22 अप्रैल, 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद अहरबल की खूबसूरती पर पहरा लग गया और इसने यहां के टूरिज़्म सेक्टर को संकट में डाल दिया. ऐसे में यहां जो भी पर्यटक आते हैं वो निराश होकर लौट जाते हैं.
पहलगाम आतंकी हमले के एक साल बाद कश्मीर के ज्यादातर पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है.. लेकिन अहरबल आज भी बंद है. स्थानीय लोग अहरबल वॉटरफॉल को पर्यटकों के लिए फिर से खोलने जाने की मांग कर रहे हैं. पाबंदियों की वजह से यहां के लोगों, खासकर कामगारों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.