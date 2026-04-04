जयपुर: गुलाबी नगरी में शुक्रवार को तेज बारिश और आंधी के बावजूद हनुमान जन्मोत्सव पर निकलने वाली शोभायात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ. रामलीला मैदान से शुरू हुई इस शोभायात्रा में विभिन्न मंदिरों के संत-महंतों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया. शोभायात्रा के मुख्य रथ में जयपुर स्थापना काल का करीब 100 वर्ष पुराना स्वर्णमड़ित हनुमान जी का चित्र विराजमान किया गया. इसके साथ ही 35 से ज्यादा रथों पर सजी इलेक्ट्रॉनिक और पारंपरिक झांकियां श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही. हनुमंत शोभायात्रा समिति की ओर से आयोजित 40वीं भव्य शोभायात्रा शुक्रवार को शाही ठाठ-बाट के साथ रवाना हुई. शोभायात्रा में 12 फीट ऊंचे काले हनुमान, उड़ते हुए हनुमान, भगवान राम की ओर से शिवजी का जलाभिषेक करते दृश्य और हनुमानजी की ओर से शिव पूजन जैसी झांकियां विशेष आकर्षण रहीं. इसके साथ ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों की झलक भी देखने को मिली, जिनमें खोले के हनुमानजी, काले हनुमानजी, चिंताहरण हनुमान, सालासर बालाजी, पीपलदा हनुमान और नीब करौरी बाबा की झांकियां प्रमुख रहीं. इसके अलावा बच्चे भी रामायण के विभिन्न पात्रों के स्वरूप में सजीव झांकी के साथ नजर आए.