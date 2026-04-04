ETV Bharat / Videos

जयपुर में निकली भव्य हनुमंत शोभायात्रा, 100 वर्ष पुराना हनुमान जी का चित्र और झाकियां रही आकर्षण का केंद्र - HANUMANT SHOBHA YATRA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
जयपुर में निकली भव्य शोभायात्रा (ETV Bharat Jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 4, 2026 at 4:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: गुलाबी नगरी में शुक्रवार को तेज बारिश और आंधी के बावजूद हनुमान जन्मोत्सव पर निकलने वाली शोभायात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ. रामलीला मैदान से शुरू हुई इस शोभायात्रा में विभिन्न मंदिरों के संत-महंतों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया. शोभायात्रा के मुख्य रथ में जयपुर स्थापना काल का करीब 100 वर्ष पुराना स्वर्णमड़ित हनुमान जी का चित्र विराजमान किया गया. इसके साथ ही 35 से ज्यादा रथों पर सजी इलेक्ट्रॉनिक और पारंपरिक झांकियां श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही. हनुमंत शोभायात्रा समिति की ओर से आयोजित 40वीं भव्य शोभायात्रा शुक्रवार को शाही ठाठ-बाट के साथ रवाना हुई. शोभायात्रा में 12 फीट ऊंचे काले हनुमान, उड़ते हुए हनुमान, भगवान राम की ओर से शिवजी का जलाभिषेक करते दृश्य और हनुमानजी की ओर से शिव पूजन जैसी झांकियां विशेष आकर्षण रहीं. इसके साथ ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों की झलक भी देखने को मिली, जिनमें खोले के हनुमानजी, काले हनुमानजी, चिंताहरण हनुमान, सालासर बालाजी, पीपलदा हनुमान और नीब करौरी बाबा की झांकियां प्रमुख रहीं. इसके अलावा बच्चे भी रामायण के विभिन्न पात्रों के स्वरूप में सजीव झांकी के साथ नजर आए.

जयपुर: गुलाबी नगरी में शुक्रवार को तेज बारिश और आंधी के बावजूद हनुमान जन्मोत्सव पर निकलने वाली शोभायात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ. रामलीला मैदान से शुरू हुई इस शोभायात्रा में विभिन्न मंदिरों के संत-महंतों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया. शोभायात्रा के मुख्य रथ में जयपुर स्थापना काल का करीब 100 वर्ष पुराना स्वर्णमड़ित हनुमान जी का चित्र विराजमान किया गया. इसके साथ ही 35 से ज्यादा रथों पर सजी इलेक्ट्रॉनिक और पारंपरिक झांकियां श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही. हनुमंत शोभायात्रा समिति की ओर से आयोजित 40वीं भव्य शोभायात्रा शुक्रवार को शाही ठाठ-बाट के साथ रवाना हुई. शोभायात्रा में 12 फीट ऊंचे काले हनुमान, उड़ते हुए हनुमान, भगवान राम की ओर से शिवजी का जलाभिषेक करते दृश्य और हनुमानजी की ओर से शिव पूजन जैसी झांकियां विशेष आकर्षण रहीं. इसके साथ ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों की झलक भी देखने को मिली, जिनमें खोले के हनुमानजी, काले हनुमानजी, चिंताहरण हनुमान, सालासर बालाजी, पीपलदा हनुमान और नीब करौरी बाबा की झांकियां प्रमुख रहीं. इसके अलावा बच्चे भी रामायण के विभिन्न पात्रों के स्वरूप में सजीव झांकी के साथ नजर आए.

For All Latest Updates

TAGGED:

हनुमान शोभायात्रा जन्मोत्सव
हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य शोभायात्रा
40TH GRAND PROCESSION
JAIPUR HANUMAN JAYANTI
HANUMANT SHOBHA YATRA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Rajasthan Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Passengers crammed into a jeep in Banswara

खतरे का सफर: ना जान की परवाह और ना नियम टूटने का डर

January 9, 2026 at 9:01 PM IST
मगरमच्छ का रेस्क्यू

मगरमच्छ को कंधे पर उठा ले गया 'टाइगर', देखें वीडियो

October 11, 2025 at 10:53 AM IST
bull climbed onto roof

दो मंजिला इमारत की छत पर चढ़ा सांड, देखिए कैसे उतारा गया नीचे

October 6, 2025 at 3:46 PM IST
People with crocodiles entered the populated area

कोटा में बारिश में फिर बढ़ी मगरमच्छों की चहलकदमी...देखें वीडियो

October 6, 2025 at 2:15 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.