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ईरान पर हमले का 29वां दिन: ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बड़ा हमला, अबू धाबी में बैलिस्टिक मिसाइल के मलबे गिरने से 5 भारतीय घायल - THE 29TH DAY OF ATTACK ON IRAN

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ईरान पर हमले का 29वां दिन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 28, 2026 at 11:01 PM IST

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ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले 29वें दिन भी जारी हैं. अमेरिका और इजराइल ने ईरान के दो परमाणु फेसिलिटी पर हमले किए हैं. ये हमला उस वक्त हुआ, जब अमेरिका बार-बार ईरान से बातचीत का दावा कर रहा है. अमेरिका और इजराइल ने तेहरान स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी अपना निशाना बनाया, जिसमें रिसर्च और एजुकेशनल बिल्डिंग्स भारी नुकसान हुआ है. ईरान के साथ साथ इजराइल... लेबनान पर भी हमले कर रहा हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी खाड़ी देशों में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है.  

अबुधाबी के खलिफा इकोनॉमिक जोन में ईरानी मिसाइल के मलबे गिरने से 5 भारतीय नागरिक घायल हो गए. वहीं, सऊदी अरब में स्थित अमेरिका बेस पर हमले में 10 अमेरिकी सर्विस मेंबर घायल हो गए.

हमलों, धमकियों और चेतावनियों के बीच बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं. पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र.. इस्लामाबाद में बातचीत करेंगे.. लेकिन ईरान पर हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगला निशाना क्यूबा होने की बात कहकर दुनिया भर के देशों की नींद उड़ा दी है. हालांकि ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर अमेरिका में बहस छिड़ गई है. नई पीढ़ी के लोग इससे निराश है और इसकी निंदा कर रहे हैं. हालांकि पुरानी पीढ़ी के लोग इसका बचाव कर रहे हैं.  

ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले 29वें दिन भी जारी हैं. अमेरिका और इजराइल ने ईरान के दो परमाणु फेसिलिटी पर हमले किए हैं. ये हमला उस वक्त हुआ, जब अमेरिका बार-बार ईरान से बातचीत का दावा कर रहा है. अमेरिका और इजराइल ने तेहरान स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी अपना निशाना बनाया, जिसमें रिसर्च और एजुकेशनल बिल्डिंग्स भारी नुकसान हुआ है. ईरान के साथ साथ इजराइल... लेबनान पर भी हमले कर रहा हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी खाड़ी देशों में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है.  

अबुधाबी के खलिफा इकोनॉमिक जोन में ईरानी मिसाइल के मलबे गिरने से 5 भारतीय नागरिक घायल हो गए. वहीं, सऊदी अरब में स्थित अमेरिका बेस पर हमले में 10 अमेरिकी सर्विस मेंबर घायल हो गए.

हमलों, धमकियों और चेतावनियों के बीच बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं. पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र.. इस्लामाबाद में बातचीत करेंगे.. लेकिन ईरान पर हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगला निशाना क्यूबा होने की बात कहकर दुनिया भर के देशों की नींद उड़ा दी है. हालांकि ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर अमेरिका में बहस छिड़ गई है. नई पीढ़ी के लोग इससे निराश है और इसकी निंदा कर रहे हैं. हालांकि पुरानी पीढ़ी के लोग इसका बचाव कर रहे हैं.  

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