मुंबई इंटरनेशनल मैराथन ने रचा इतिहास, 65 हजार से भी ज्यादा रनर्स ने लिया हिस्सा - TATA MUMBAI INTERNATIONAL MARATHON

thumbnail
मुंबई इंटरनेशनल मैराथन ने रचा इतिहास (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 18, 2026 at 9:58 PM IST

1 Min Read
मुंबई के कोस्टल रोड पर एक बार फिर लोगों ने 'स्पिरिट ऑफ मुंबई' को करीब से देखा. रविवार को लोगों की सुबह की शुरुआत एक इवेंट से हुई. मौका था 21वीं टाटा मुंबई इंटरनेशनल मैराथन का. ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मैराथन को हरी झंडी दिखाई गई. मैराथन में देश और दुनिया के 65 हजार से ज्यादा रनर्स ने हिस्सा लिया, जिससे इस बार का इवेंट इतिहास में सबसे बड़ा बन गया. आध्यामिक गुरु श्री श्री रविशंकर समेत कई सेलिब्रिटी भी धावकों का हौसला बढ़ाने वहां पहुंचे. एक्टर आमिर खान अपनी उनकी पूर्व पत्नी किरण राव, बेटी इरा और बेटा आजाद के साथ मैराथन में हिस्सा लेने आए.. जहां उन्होंने लोगों को फिट रहने का मंत्र दिया. कई संगठनों ने इस मौके पर अपने मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया.  

42 किलोमीटर की फुल मैराथन में विदेशी धावकों का दबदबा रहा, जबकि 21 किलोमीटर की हाफ-मैराथन, सीनियर सिटिजन्स रन, व्हील चेयर रन में मुंबईकरों का दबदबा देखा गया. फुल मैराथन में इथियोपिया के टाडू अबाटे डेमे पुरुषों में और येशी कलायु चेकोले महिलाओं में चैंपियन बनीं. भारतीय धावकों में संजीवनी और कार्तिक सबसे आगे रहे.

संपादक की पसंद

