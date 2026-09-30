महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना UBT नेता प्रदीप पूर्णेकर की गोली मारकर हत्या, ऑफिस में घुसकर किया हमला
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Published : September 30, 2026 at 1:00 PM IST
महाराष्ट्र के ठाणे से एक बड़ी और सनसनीखेज आपराधिक घटना सामने आई है. यहां मनपाड़ा इलाके में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के नेता प्रदीप पूर्णेकर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. मंगलवार रात करीब 9 बजे हमलावरों ने उनके ऑफिस में घुसकर दो राउंड फायरिंग की. गंभीर हालत में पूर्णेकर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.
इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और अस्पताल के बाहर शिवसैनिकों की भारी भीड़ जमा हो गई है. गुस्साए परिजनों और समर्थकों ने साफ कर दिया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. डीसीपी प्रशांत कदम के मुताबिक, पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए नाकाबंदी कर दी गई है.
महाराष्ट्र के ठाणे से एक बड़ी और सनसनीखेज आपराधिक घटना सामने आई है. यहां मनपाड़ा इलाके में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के नेता प्रदीप पूर्णेकर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. मंगलवार रात करीब 9 बजे हमलावरों ने उनके ऑफिस में घुसकर दो राउंड फायरिंग की. गंभीर हालत में पूर्णेकर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.
इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और अस्पताल के बाहर शिवसैनिकों की भारी भीड़ जमा हो गई है. गुस्साए परिजनों और समर्थकों ने साफ कर दिया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. डीसीपी प्रशांत कदम के मुताबिक, पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए नाकाबंदी कर दी गई है.