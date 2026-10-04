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मुंबई में ठाकरे बंधुओं की गर्जना रैली, CEC- SIR और सरकार पर हमला

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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2026 at 8:04 PM IST

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चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के विरोध में आज रविवार (4 अक्टूबर) को मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की लीडरशिप में ‘गर्जना मोर्चा’ (रोअर मार्च) निकाला गया. सुबह 11 बजे शुरू हुआ यह मार्च मेट्रो सिनेमा से मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर की ओर बढ़ा. मार्च खत्म होने पर हेडक्वार्टर के सामने एक पब्लिक मीटिंग हुई. महा विकास अघाड़ी के अंदर अलग-अलग पार्टियों के नेताओं ने इस इवेंट में हिस्सा लिया. ठाकरे भाइयों ने बिना किसी पार्टी के झंडे दिखाए शामिल होने की अपील की. मार्च के दौरान राज ठाकरे ने आरोप लगाया, 'बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, इलेक्शन कमीशन और टेलीविजन चैनलों पर कंट्रोल कर लिया है.' अपने भाषण में उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बावजूद जनता में उम्मीद के मुताबिक जोश और खुशी नहीं थी.

चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के विरोध में आज रविवार (4 अक्टूबर) को मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की लीडरशिप में ‘गर्जना मोर्चा’ (रोअर मार्च) निकाला गया. सुबह 11 बजे शुरू हुआ यह मार्च मेट्रो सिनेमा से मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर की ओर बढ़ा. मार्च खत्म होने पर हेडक्वार्टर के सामने एक पब्लिक मीटिंग हुई. महा विकास अघाड़ी के अंदर अलग-अलग पार्टियों के नेताओं ने इस इवेंट में हिस्सा लिया. ठाकरे भाइयों ने बिना किसी पार्टी के झंडे दिखाए शामिल होने की अपील की. मार्च के दौरान राज ठाकरे ने आरोप लगाया, 'बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, इलेक्शन कमीशन और टेलीविजन चैनलों पर कंट्रोल कर लिया है.' अपने भाषण में उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बावजूद जनता में उम्मीद के मुताबिक जोश और खुशी नहीं थी.

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ठाकरे बंधु गर्जना रैली
चुनाव आयोग और सरकार पर हमला
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