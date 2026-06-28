पाकिस्तान के कराची में पैरामिलिस्ट्री हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला हुआ है.. जिसमें चार जवानों समेत 10 लोगों की मौत हो गई है. ये हमला गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में सिंध रेंजर्स के भिटाई विंग हेडक्वार्टर पर हुआ. आतंकियों ने अपनी गाड़ी से हेडक्वार्टर के मेन गेट में टक्कर मार दी और फायरिंग शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि गुलिस्तान-ए-जौहर ब्लॉक 5 के पास धमाके की भी खबर मिली, जिसके बाद सेंट्रल कमांड और कंट्रोल सेंटर से टीमों को मौके पर भेजा गया.

दोनों ओर से करीब 90 मिनट तक गोलीबारी हुई. स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडो और एटीएफ ने रेंजर्स के जवानों के साथ मिलकर छह आतंकवादियों को मार गिराया और एक घायल आतंकी को पकड़ दिया. इस हमले में रेंजर्स के भी चार जवान मारे गए.

इस हमले की जिम्मेदारी, जमात-उल-अहरार ने ली है. जमात-उल-अहरार, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का एक हिस्सा है. इसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सक्रिय है.