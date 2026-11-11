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जम्मू कश्मीर के कुलगाम में CRPF कैंप पर आतंकी हमला, तीन जवान घायल

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CRPF कैंप पर आतंकी हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2026 at 6:28 PM IST

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जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को मोटरसाइकिल सवार आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की जांच चौकी पर गोलीबारी की जिसमें तीन जवान घायल हो गए. इनमें से एक की हालत गंभीर है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह हमला मीर बाजार के निकट अपराह्न लगभग 2 बजकर 15 मिनट पर हुआ. उन्होंने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और गोलीबारी के बाद फरार हुए हमलावरों की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि घायलों को अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि इनमें से एक जवान के पेट में गोली लगी है और उनकी हालत गंभीर है, जबकि अन्य दो अपेक्षाकृत मामूली रूप से घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि गोली एक जवान की बांह में लगी, जबकि दूसरे के पैर में लगी है. घटनास्थल के वीडियो में घायल जवानों को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाते और चिकित्साकर्मियों को उनकी मदद के लिए तेजी से पहुंचते देखा गया.

जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को मोटरसाइकिल सवार आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की जांच चौकी पर गोलीबारी की जिसमें तीन जवान घायल हो गए. इनमें से एक की हालत गंभीर है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह हमला मीर बाजार के निकट अपराह्न लगभग 2 बजकर 15 मिनट पर हुआ. उन्होंने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और गोलीबारी के बाद फरार हुए हमलावरों की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि घायलों को अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि इनमें से एक जवान के पेट में गोली लगी है और उनकी हालत गंभीर है, जबकि अन्य दो अपेक्षाकृत मामूली रूप से घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि गोली एक जवान की बांह में लगी, जबकि दूसरे के पैर में लगी है. घटनास्थल के वीडियो में घायल जवानों को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाते और चिकित्साकर्मियों को उनकी मदद के लिए तेजी से पहुंचते देखा गया.

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TERRORIST ATTACK IN KULGAM
कुलगाम में आतंकी हमला
आतंकी हमले में सीआरपीएफ जवान घायल
जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला

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