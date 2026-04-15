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ईरान संघर्ष के बीच इटली-इजराइल संबंधों में बढ़ा तनाव - TENSIONS IN ITALY ISRAEL RELATIONS

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इटली-इजराइल संबंधों में बढ़ा तनाव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 8:29 PM IST

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अमेरिका-इजराइल गठबंधन और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच, इजराइल और इटली के बीच नया मतभेद उभरकर सामने आया है. इटली ने इजराइल के साथ लंबे समय से चले आ रहे अपने महत्वपूर्ण रक्षा समझौते को निलंबित कर दिया है। यह समझौता 2006 से लागू था और इसमें सैन्य तकनीक, प्रशिक्षण और संयुक्त अनुसंधान शामिल हैं. हर पांच साल में इस समझौते की समीक्षा की जाती थी और ये दोनों देशों के बीच सहयोग का एक आधार रहा है. इटली ने इजराइली सेना पर लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के इतालवी काफिले पर चेतावनी के तौर पर गोलीबारी का आरोप लगाया था. इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी द्वारा लेबनानी नागरिकों पर इजराइली सेना के हमलों को "अस्वीकार्य" बताते हुए उनकी निंदा किए जाने के बाद, इजराइल ने सोमवार को इटली के राजदूत को तलब किया. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी युद्ध-विरोधी रुख को लेकर पोप लियो चौदहवें पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीखे हमले को "अस्वीकार्य" बताया. अमेरिकी राष्ट्रपित ट्रंप ने एक इंटरव्यू में पलटवार करते हुए कहा कि वे मेलोनी के रवैये से "हैरान" हैं. पश्चिम एशिया संघर्ष लंबे समय से चले आ रहे गठबंधनों का कड़ा इम्तिहान साबित हो रहा है। ये एक नाजुक मोड़ पर पश्चिमी राष्ट्रों की एकजुटता को लेकर नए सवाल खड़े कर रहा है.

अमेरिका-इजराइल गठबंधन और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच, इजराइल और इटली के बीच नया मतभेद उभरकर सामने आया है. इटली ने इजराइल के साथ लंबे समय से चले आ रहे अपने महत्वपूर्ण रक्षा समझौते को निलंबित कर दिया है। यह समझौता 2006 से लागू था और इसमें सैन्य तकनीक, प्रशिक्षण और संयुक्त अनुसंधान शामिल हैं. हर पांच साल में इस समझौते की समीक्षा की जाती थी और ये दोनों देशों के बीच सहयोग का एक आधार रहा है. इटली ने इजराइली सेना पर लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के इतालवी काफिले पर चेतावनी के तौर पर गोलीबारी का आरोप लगाया था. इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी द्वारा लेबनानी नागरिकों पर इजराइली सेना के हमलों को "अस्वीकार्य" बताते हुए उनकी निंदा किए जाने के बाद, इजराइल ने सोमवार को इटली के राजदूत को तलब किया. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी युद्ध-विरोधी रुख को लेकर पोप लियो चौदहवें पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीखे हमले को "अस्वीकार्य" बताया. अमेरिकी राष्ट्रपित ट्रंप ने एक इंटरव्यू में पलटवार करते हुए कहा कि वे मेलोनी के रवैये से "हैरान" हैं. पश्चिम एशिया संघर्ष लंबे समय से चले आ रहे गठबंधनों का कड़ा इम्तिहान साबित हो रहा है। ये एक नाजुक मोड़ पर पश्चिमी राष्ट्रों की एकजुटता को लेकर नए सवाल खड़े कर रहा है.

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