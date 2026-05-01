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ईरानी लीडरशिप में तनाव: पेजेशकियन और गालिबफ ने अराघची को हटाने की मांग की - TENSIONS IN IRANIAN LEADERSHIP

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ईरानी लीडरशिप में तनाव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 9:00 PM IST

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अमेरिका और ईरान के बीच जारी गतिरोध के बीच ईरानी लीडरशिप में तनाव की रिपोर्ट सामने आ रही है. खबर है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने विदेश मंत्री अब्बास अराघची को हटाने की मांग की है.

पेजेशकियन और गालिबफ का आरोप है कि अराघची ने IRGC के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेसिडेंट के पद को बायपास किया. झगड़ा इस आरोप से शुरू हुआ है कि अराघची ने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर कम और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी के सहयोगी के तौर पर ज़्यादा काम किया. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, विदेश मंत्री अराघची... अहमद वाहिदी के साथ पूरे तालमेल से काम कर रहे थे और प्रेसिडेंट पेजेशकियन को बताए बिना उनके निर्देशों के आधार पर पॉलिसी लागू कर रहे थे.

अंदरूनी खींचतान 27 अप्रैल को तब दिखी जब कट्टरपंथी सांसदों के एक ग्रुप ने.. बातचीत करने वाली टीम का समर्थन करने वाले पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया. 261 दूसरे सांसद के सपोर्ट के बावजूद सईद जलीली के साथ जुड़े जाने-माने लोगों ने अपने साइन नहीं किए, जिससे घरेलू राजनीतिक माहौल में दरार साफ दिखती है.

अमेरिका और ईरान के बीच जारी गतिरोध के बीच ईरानी लीडरशिप में तनाव की रिपोर्ट सामने आ रही है. खबर है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने विदेश मंत्री अब्बास अराघची को हटाने की मांग की है.

पेजेशकियन और गालिबफ का आरोप है कि अराघची ने IRGC के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेसिडेंट के पद को बायपास किया. झगड़ा इस आरोप से शुरू हुआ है कि अराघची ने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर कम और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी के सहयोगी के तौर पर ज़्यादा काम किया. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, विदेश मंत्री अराघची... अहमद वाहिदी के साथ पूरे तालमेल से काम कर रहे थे और प्रेसिडेंट पेजेशकियन को बताए बिना उनके निर्देशों के आधार पर पॉलिसी लागू कर रहे थे.

अंदरूनी खींचतान 27 अप्रैल को तब दिखी जब कट्टरपंथी सांसदों के एक ग्रुप ने.. बातचीत करने वाली टीम का समर्थन करने वाले पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया. 261 दूसरे सांसद के सपोर्ट के बावजूद सईद जलीली के साथ जुड़े जाने-माने लोगों ने अपने साइन नहीं किए, जिससे घरेलू राजनीतिक माहौल में दरार साफ दिखती है.

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अराघची को हटाने की मांग
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