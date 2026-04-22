अमेरिकी राष्ट्रपति के सीजफायर के बढ़ाने के ऐलान के बाद से बुधवार को होर्मुज स्ट्रेट में रिवोल्यूशनरी गार्ड ने तीन कार्गों जहाजों पर हमला किया. जिनमें से दो जहाजों को जब्त कर लिया है. एक मालवाहक जहाज को नुकसान पहुंचा है. लेकिन किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है. ब्रिटिश सेना द्वारा संचालित निगरानी एजेंसी, यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर ने हमले की पहली सूचना दी. रिवोल्यूशनरी गार्ड की गनबोट ने गोलीबारी से पहले जहाज को कोई संकेत नहीं दिया था. हालांकि, ईरान के नूर न्यूज ने बताया कि गार्ड ने जहाज पर तभी गोलीबारी की जब उसने ईरानी सशस्त्र बलों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था. दूसरी तरफ ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान कंगाली की कगार पर पहुंच चुका है. और होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि ईरान "नकदी के लिए तरस रहा है और मौजूदा तनाव के बीच उसे हर दिन 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है.इससे पहले युद्धविराम की समय सीमा खत्म होने से कुछ घंटे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्धविराम बढ़ाने की घोषणा की थी. लेकिन ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाने से इनकार किया. वहीं दूसरी तरफ होर्मुंज के बंद होने से दुनिया भर में तेल सप्लाई प्रभावित हुई है. इस मार्ग से दुनिया की तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई का 20 फीसदी हिस्सा होकर गुजरता है और तेल की कीमते आसमान छू रही हैं.