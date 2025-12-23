असम के कार्बी आंगलोंग जिले में प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटि मेंबर तुलिराम रोंगहांग के घर आग लगा दी. ये लोग 16 दिन से धरना दे रहे थे. स्थिति सोमवार को तब बिगड़ गई, जब पुलिस ने धरना दे रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया. ये लोग विलेज ग्रेज़िंग रिजर्व और प्रोफेशनल ग्रेज़िंग रिज़र्व की जमीन, जो चारागाह के लिए होती हैं, इस पर बाहरी लोगों के कब्जे का विरोध कर रहे थे.

प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई. हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग करनी पड़ी. जिसमें तीन प्रदर्शनकारी और कुछ पुलिस वाले घायल हो गए. जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए. भीड़ उग्र हो गई. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके. एक बस्ती में कई घरों को आग लगा दी और स्कूल बस को नुकसान पहुंचाया. इस बीच सीनियर पुलिस अधिकारी इलाके में पहुंचे और हालात को काबू में किया. फिलहाल शांति बनाए रखने के लिए जिले में धारा 163 लगा दी गई है. 5 या उससे ज्यादा लोगों के इक्टठा होने की मनाही है.शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. रैलियों, धरना और जुलूस पर रोक रहेगी. वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, 'कार्बी आंगलोंग में, जो लोग जिले के परमानेंट निवासी नहीं हैं, उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करने की लंबे समय से मांग चल रही है. हाईकोर्ट ने एक अंतरिम ऑर्डर जारी किया है . जिसमें कहा गया है कि हम उन्हें इस समय बेदखल नहीं कर सकते. कोर्ट के ऑर्डर को न मानते हुए उन्हें बेदखल करना मुमकिन नहीं है.