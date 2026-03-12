मेघालय के पश्चिम गारो पर्वतीय जिले में बुधवार रात लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई, जिसके बाद वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. बुधवार शाम लोगों ने BSF के DIG के काफिले में शामिल एक वाहन में आग लगा दी. लोगों ने BSF के जवानों पर भी हमला किया, जिसमें DIG और उनके साथ मौजूद अफसरों को चोटें आईं.

DIG पर ये हमला उस वक्त हुआ, जब वह कुछ अफसरों के साथ भारत-बांग्लादेश सीमा के पास पश्चिम गारो हिल्स जिले के तुरा कस्बे में बैठक से लौट रहे थे.

लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद तुरा शहर के कई इलाकों में लोगों ने अपने मोहल्लों की सुरक्षा के लिए पूरी रात पहरा दिया. इस बीच अलग-अलग इलाकों में हिंसा होती रही. लोगों ने तुरा स्थित एक शराब की दुकान को भी निशाना बनाया, जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के एक परिजन की बताई जाती है.

क्षेत्र में हिंसा उस समय भड़की, जब गारो पर्वतीय स्वायत्त जिला परिषद (GHADC) के चुनाव को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारी चुनाव में गैर-गारो समुदायों की नामांकन का विरोध कर रहे थे. मंगलवार को चिबिनांग क्षेत्र में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिसके बाद यहां अशांति फैल गई. हिंसा के बाद मुख्यमंत्री संगमा ने 10 अप्रैल को प्रस्तावित GHADC चुनाव को स्थगित करने का ऐलान कर दिया.

हालात काबू में करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ-साथ सेना की पांच टुकड़ियां तैनात की गई हैं.. जिनमें तीन तुरा और दो चिबिनांग में तैनात की गई हैं. जिले में कर्फ्यू लागू है और इसे 13 मार्च की आधी रात तक बढ़ा दिया गया है. साथ ही, अधिकारी सामुदायिक प्रतिनिधियों और चर्च के नेताओं से बात कर रहे हैं.