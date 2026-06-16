फर्जी पेपर लीक और ऑनलाइन ठगी पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने टेलीग्राम पर 22 जून 2026 तक अस्थायी पाबंदी लगाने का फैसला किया है. साथ ही टेलीग्राम का मैसेज एडिटिंग फीचर 30 जून तक बंद रहेगा. यह कदम NTA की सिफारिश पर उठाया गया है. जांच एजेंसियों के अनुसार कई साइबर गिरोह टेलीग्राम चैनलों और ग्रुप्स के जरिए NEET 2026 समेत विभिन्न परीक्षाओं के कथित प्रश्नपत्र बेचने का दावा कर रहे थे. जांच में यह भी सामने आया कि परीक्षा के बाद पुराने संदेशों को एडिट कर असली प्रश्नपत्र जोड़े जाते थे, जिससे पेपर लीक का भ्रम पैदा किया जाता था. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी हजारों संदिग्ध चैनलों और बॉट्स के खिलाफ कार्रवाई की है.