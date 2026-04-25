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MLC नियुक्ति को हरी झंडी… मोहम्मद अजहरुद्दीन और एम. कोदंडराम को राज्यपाल की मंजूरी - TELANGANA MLC NOMINATION

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MLC नियुक्ति को हरी झंडी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 8:32 PM IST

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तेलंगाना में राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद सदस्य (MLC) नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता खत्म हो गई है. शिव प्रताप शुक्ला ने मोहम्मद अजहरुद्दीन और एम. कोदंडराम के नामों को मंजूरी दे दी है. यह मामला काफी समय से लंबित था, जिससे राजनीतिक विवाद भी बढ़ रहा था. रेवंत रेड्डी ने हाल ही में राज्यपाल से मिलकर इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया था. मंजूरी मिलने से अजहरुद्दीन के मंत्री पद पर बना खतरा भी टल गया है. वहीं कोदंडराम की नियुक्ति को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे परिषद में अनुभवी नेतृत्व और नीतिगत चर्चा को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

तेलंगाना में राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद सदस्य (MLC) नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता खत्म हो गई है. शिव प्रताप शुक्ला ने मोहम्मद अजहरुद्दीन और एम. कोदंडराम के नामों को मंजूरी दे दी है. यह मामला काफी समय से लंबित था, जिससे राजनीतिक विवाद भी बढ़ रहा था. रेवंत रेड्डी ने हाल ही में राज्यपाल से मिलकर इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया था. मंजूरी मिलने से अजहरुद्दीन के मंत्री पद पर बना खतरा भी टल गया है. वहीं कोदंडराम की नियुक्ति को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे परिषद में अनुभवी नेतृत्व और नीतिगत चर्चा को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

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