CM रेवंत रेड्डी ने मंत्री सुरेखा को मंत्रिमंडल से हटाया, बेटी ने लगाए थे आरोप, गवर्नर को लिखा लेटर

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंत्री कोंडा सुरेखा को तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से हटाने का फैसला लिया है. इस संबंध में उन्होंने गवर्नर जिष्णु देव वर्मा को एक लेटर लिखा है. बता दें, कोंडा सुरेखा की बेटी ने मुख्यमंत्री और उनके भाई पर तमाम आरोप लगााए थे. इससे दोनों के बीच विवाद गहराने लगा था. बता दें, यह सारा घटनाक्रम, कोंडा सुरेखा के 2 सितंबर को नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मिलने के एक दिन बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर कड़ा सवाल उठाया. उन्होंने तर्क दिया कि अगर पार्टी कथित अनुशासनहीनता के लिए कार्रवाई करना चाहती है, तो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सबसे पहले 'शो-कॉज नोटिस' मिलना चाहिए. इससे पहले कांग्रेस नेतृत्व सुरेखा के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा कर रहा था, क्योंकि उनकी बेटी कोंडा सुष्मिता पटेल ने मुख्यमंत्री और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी. यह मुद्दा अब मुख्यमंत्री और कोंडा परिवार के बीच सीधे टकराव में बदल गया है. सीएम का यह ताजा फैसला ऐसी खबरों के बीच आया है जब कांग्रेस आलाकमान सुरेखा के खिलाफ पहले से ही कार्रवाई पर विचार कर रहा है. हालांकि, सुरेखा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और पार्टी नेतृत्व को चुनौती दी है कि अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें हटा दें.