फॉर्मूला-ई केस: तेलंगाना के BRS नेता KTR को पासपोर्ट जब्ती मामले में हाई कोर्ट से अंतरिम राहत, 6 नवंबर तक यथास्थिति का आदेश

तेलंगाना के बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री के.टी. रामाराव (KTR) को फॉर्मूला-ई रेस से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में पासपोर्ट जब्ती की कार्रवाई पर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति ई.वी. वेणुगोपाल की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए 6 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। KTR ने पासपोर्ट कार्यालय के कारण बताओ नोटिस और जब्ती की कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान KTR के वकील ने दलील दी कि एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था और वे अदालत में पेश हो चुके हैं। वहीं, हाई कोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई तक KTR को राहत मिली है।