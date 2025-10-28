ETV Bharat / Videos

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन का संयुक्त घोषणापत्र जारी - BIHAR ELECTION 2025

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 28, 2025 at 4:47 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन का संयुक्त घोषणापत्र जारी हो गया है. इसे बिहार का 'तेजस्वी प्रण' नाम दिया गया है. प्रेस कॉनफ्रेंस में गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम कैंडिडेट मुकेश सहनी के अलावे कांग्रेस और वाम दलों के कई बड़े नेता भी मौजूद हैं. घोषणा से पहले ही तेजस्वी बता चुके हैं कि हम अगले 5 साल कैसे काम करने जा रहे हैं और क्या विजन होगा, इसे हम घोषणा पत्र के जरिए बताएंगे. घोषणा पत्र के माध्यम से हमने एक रोडमैप, एक विजन दिया है और हम स्पष्ट हैं कि हम बिहार को नंबर वन बनाएंगे. आरजेडी नेता ने एनडीए पर आरोप लगाया कि वे केवल नकारात्मक बातें करते हैं और हमारे नेताओं पर आरोप लगाते हैं.

MAHAGATHBANDHAN MANIFESTO
TEJASHWI YADAV
महागठबंधन का घोषणापत्र
बिहार विधानसभा चुनाव
BIHAR ELECTION 2025

ETV Bharat Bihar Team

