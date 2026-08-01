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तहसीन पूनावाला का आरोप- दिल्ली पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, E-20 नीति के खिलाफ करने वाले थे मौन व्रत - E 20 POLICY

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तहसीन पूनावाला का आरोप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 1, 2026 at 8:40 PM IST

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तहसीन पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने बिना किसी लिखित आदेश के उन्हें उनके घर में ही रोक दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

पूनावाला ने इससे पहले सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि वह सुबह 10 बजे ई-20 एथेनॉल नीति के विरोध में मौन व्रत पर बैठने वाले हैं. उनका आरोप है कि इसी कार्यक्रम को रोकने के लिए उन्हें घर में नजरबंद किया गया. पूनावाला पिछले कुछ समय से ई-20 एथेनॉल नीति को लेकर केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की आलोचना करते रहे हैं. उन्होंने अपने वीडियो और पोस्ट में भी इसी मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा.

तहसीन पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने बिना किसी लिखित आदेश के उन्हें उनके घर में ही रोक दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

पूनावाला ने इससे पहले सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि वह सुबह 10 बजे ई-20 एथेनॉल नीति के विरोध में मौन व्रत पर बैठने वाले हैं. उनका आरोप है कि इसी कार्यक्रम को रोकने के लिए उन्हें घर में नजरबंद किया गया. पूनावाला पिछले कुछ समय से ई-20 एथेनॉल नीति को लेकर केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की आलोचना करते रहे हैं. उन्होंने अपने वीडियो और पोस्ट में भी इसी मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा.

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