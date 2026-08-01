ETV Bharat / Videos

दिल्ली में शुरू हुई तीज की धूम, हरियाली तीज महोत्सव में उमड़ा महिलाओं का उत्साह - हरियाली तीज महोत्सव 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
दिल्ली में शुरू हुई तीज की धूम (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 1, 2026 at 8:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हरियाली तीज की रौनक दिखाई देने लगी है. अगस्त माह की शुरुआत के साथ जहां एक ओर कांवड़ यात्रा को लेकर सेवा शिविर सजने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने हरियाली तीज महोत्सव की तैयारियों और आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा क्षेत्र में अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की महिला शाखा की ओर से भव्य हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया. इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, तीज गीत, नृत्य और विभिन्न प्रतियोगितियों ने आयोजन को उत्साहपूर्ण बना दिया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने महिलाओं को हरियाली तीज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और महिलाओं की आस्था का प्रतीक है. वहीं, दिल्ली नगर निगम की महापौर मोनिका पंत ने कहा कि हरियाली तीज केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक मेल-मिलाप, सांस्कृतिक विरासत और पारिवारिक खुशहाली का भी प्रतीक है. 

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हरियाली तीज की रौनक दिखाई देने लगी है. अगस्त माह की शुरुआत के साथ जहां एक ओर कांवड़ यात्रा को लेकर सेवा शिविर सजने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने हरियाली तीज महोत्सव की तैयारियों और आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा क्षेत्र में अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की महिला शाखा की ओर से भव्य हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया. इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, तीज गीत, नृत्य और विभिन्न प्रतियोगितियों ने आयोजन को उत्साहपूर्ण बना दिया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने महिलाओं को हरियाली तीज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और महिलाओं की आस्था का प्रतीक है. वहीं, दिल्ली नगर निगम की महापौर मोनिका पंत ने कहा कि हरियाली तीज केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक मेल-मिलाप, सांस्कृतिक विरासत और पारिवारिक खुशहाली का भी प्रतीक है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

TEEJ FESTIVITIES KICK OFF IN DELHI
HARIYALI TEEJ DELHI
हरियाली तीज महोत्सव 2026
HARIYALI TEEJ FESTIVAL 2026

संबंधित ख़बरें

ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके में लगाए गए सैंकड़ो पेड़

दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके में लगाए गए सैकड़ों पेड़, पॉल्यूशन से बचाव के लिए पेड़ लगाना ही एकमात्र उपाय

August 1, 2026 at 2:46 PM IST
ईपीएफओ ने छूट वाले प्रतिष्ठानों के कार्यशाला का किया आयोजन

नोएडा में ईपीएफओ ने छूट वाले प्रतिष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण कार्यशाला का किया आयोजन

August 1, 2026 at 1:19 PM IST
ट्रैफिक अधिकारियों ने दिल्ली कांवड़ रूट का किया निरीक्षण

कांवड़ रूट: 9 से 12 अगस्त तक अप्सरा बॉर्डर से दिल्ली में वाहनों की एंट्री रहेगी बंद

July 29, 2026 at 3:59 PM IST
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

CM रेखा गुप्ता ने किया कलिंग सम्राट राजा खारवेल 2200वीं जयंती महोत्सव' का शुभारंभ

July 27, 2026 at 3:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.