नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हरियाली तीज की रौनक दिखाई देने लगी है. अगस्त माह की शुरुआत के साथ जहां एक ओर कांवड़ यात्रा को लेकर सेवा शिविर सजने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने हरियाली तीज महोत्सव की तैयारियों और आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा क्षेत्र में अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की महिला शाखा की ओर से भव्य हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया. इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, तीज गीत, नृत्य और विभिन्न प्रतियोगितियों ने आयोजन को उत्साहपूर्ण बना दिया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने महिलाओं को हरियाली तीज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और महिलाओं की आस्था का प्रतीक है. वहीं, दिल्ली नगर निगम की महापौर मोनिका पंत ने कहा कि हरियाली तीज केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक मेल-मिलाप, सांस्कृतिक विरासत और पारिवारिक खुशहाली का भी प्रतीक है.