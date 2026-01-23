अक्सर लोग सड़कों पर घायल और बीमार जानवरों को देखकर उन्हें उसी हालत में छोड़ देते हैं, लेकिन ओडिशा के भुवनेश्वर के रहने वाले ताराकांत बेहरा के साथ ऐसा नहीं है. उनकी सुबह की शुरुआत घायल गायों और बछड़ों के घावों पर दवा लगाने से होती है. उन्हें जब किसी घायल या बीमार जानवर की खबर मिलती है तो वो वहां पहुंच जाते हैं. उसे ना सिर्फ ठीक करने में जुट जाते हैंM बल्कि उसे घर लाते हैं और उसके लिए चारा-पानी की भी व्यवस्था करते हैं. वो पिछले 23 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं. पिछले साल ओडिशा के गवर्नर ने सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया.