ETV Bharat / Videos

गायों की सेवा में समर्पित शिक्षक: 23 सालों से कर रहे जख्मी और बीमार गायों की सेवा - TEACHER TURNS COW SERVANT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
गायों की सेवा में समर्पित शिक्षक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 23, 2026 at 10:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अक्सर लोग सड़कों पर घायल और बीमार जानवरों को देखकर उन्हें उसी हालत में छोड़ देते हैं, लेकिन ओडिशा के भुवनेश्वर के रहने वाले ताराकांत बेहरा के साथ ऐसा नहीं है. उनकी सुबह की शुरुआत घायल गायों और बछड़ों के घावों पर दवा लगाने से होती है. उन्हें जब किसी घायल या बीमार जानवर की खबर मिलती है तो वो वहां पहुंच जाते हैं. उसे ना सिर्फ ठीक करने में जुट जाते हैंM बल्कि उसे घर लाते हैं और उसके लिए चारा-पानी की भी व्यवस्था करते हैं. वो पिछले 23 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं. पिछले साल ओडिशा के गवर्नर ने सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया.  

अक्सर लोग सड़कों पर घायल और बीमार जानवरों को देखकर उन्हें उसी हालत में छोड़ देते हैं, लेकिन ओडिशा के भुवनेश्वर के रहने वाले ताराकांत बेहरा के साथ ऐसा नहीं है. उनकी सुबह की शुरुआत घायल गायों और बछड़ों के घावों पर दवा लगाने से होती है. उन्हें जब किसी घायल या बीमार जानवर की खबर मिलती है तो वो वहां पहुंच जाते हैं. उसे ना सिर्फ ठीक करने में जुट जाते हैंM बल्कि उसे घर लाते हैं और उसके लिए चारा-पानी की भी व्यवस्था करते हैं. वो पिछले 23 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं. पिछले साल ओडिशा के गवर्नर ने सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया.  

For All Latest Updates

TAGGED:

TEACHER TURNS COW SERVANT
गायों की सेवा में समर्पित शिक्षक
23 सालों से गायों की सेवा
GOD MAN OF COWS
TEACHER TURNS COW SERVANT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Snowfall from Kashmir to Manali

कश्मीर से मनाली तक बर्फबारी, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के खिले चेहरे

January 23, 2026 at 8:29 PM IST
NDA Mission South begins

"गुजरात में एक शहर से सत्ता तक पहुंची थी बीजेपी" पीएम मोदी बोले- "केरल में भी गुजरात मॉडल ले रहा है आकार"

January 23, 2026 at 5:19 PM IST
दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की बड़ी पहल

फिर पटरी पर लौटी अंग्रेजों के जमाने की टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की बड़ी पहल

January 22, 2026 at 10:57 PM IST
एयरफोर्स के जांबाजों का प्रदर्शन

एयरफोर्स के जांबाजों का प्रदर्शन: सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हवा में दिखाईं कलाबाजियां

January 22, 2026 at 10:57 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.