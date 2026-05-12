नासिक स्थित TCS यूनिट से जुड़े मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. रिपोर्ट में महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और धार्मिक अपमान जैसे आरोप सामने आए हैं. NCW के मुताबिक कुछ कर्मचारियों द्वारा ऑफिस का माहौल जहरीला बना दिया गया था, जहां महिला कर्मचारियों को डराया-धमकाया जाता था और शिकायत करने पर नौकरी जाने का डर दिखाया जाता था. रिपोर्ट में POSH एक्ट के सही तरीके से पालन न होने और इंटरनल शिकायत तंत्र की कमजोरी का भी जिक्र किया गया है. कई CCTV कैमरे बंद पाए गए। आयोग ने शिकायतकर्ताओं और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए ठोस कदम उठाने की सिफारिश की है.