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TCS नासिक केस: आरोप बहुत गंभीर, गतिविधियां एक मॉड्यूल के तहत की गईं: सीएम फडणवीस - TCS NASHIK CASE

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TCS नासिक केस (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 17, 2026 at 8:30 PM IST

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि नासिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) मामले में चल रही जांच से पता चला है कि यौन उत्पीड़न और धार्मिक दबाव के आरोप बहुत गंभीर हैं और इन्हें एक मॉड्यूल के तहत किया जा रहा है. चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता पहुंचे मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कन्फर्म किया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि ये गतिविधियां कोई अलग-अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक व्यवस्थित 'मॉड्यूल' के तहत की गई थीं. इस मामले में नासिक पुलिस ने पहले ही कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सीनियर स्टाफ और एक एचआर अधिकारी शामिल हैं, जिन पर अंदरूनी शिकायतों को नजरअंदाज करने का आरोप है. इन अपराधों के सुनियोजित प्रकृति की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) बनाई गई है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि नासिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) मामले में चल रही जांच से पता चला है कि यौन उत्पीड़न और धार्मिक दबाव के आरोप बहुत गंभीर हैं और इन्हें एक मॉड्यूल के तहत किया जा रहा है. चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता पहुंचे मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कन्फर्म किया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि ये गतिविधियां कोई अलग-अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक व्यवस्थित 'मॉड्यूल' के तहत की गई थीं. इस मामले में नासिक पुलिस ने पहले ही कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सीनियर स्टाफ और एक एचआर अधिकारी शामिल हैं, जिन पर अंदरूनी शिकायतों को नजरअंदाज करने का आरोप है. इन अपराधों के सुनियोजित प्रकृति की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) बनाई गई है.

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