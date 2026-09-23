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जोधपुर में 40 देशों की वायुसेना का महायुद्धाभ्यास; पहली बार उतरेगा अमेरिकी F-35, भारत दिखाएगा 'तेजस' का दम

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Tarang shakti 2026 multinational air exercise (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 9:40 AM IST

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राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर 26 सितंबर से एक ऐतिहासिक सैन्य जमावड़ा होने जा रहा है. यहाँ बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास 'तरंग शक्ति 2026' का दूसरा संस्करण शुरू होगा, जिसमें दुनिया के 40 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं. इस महायुद्धाभ्यास का सबसे बड़ा आकर्षण अमेरिकी वायु सेना का अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट F-35 होगा, जो पहली बार भारतीय धरती से ऑपरेट करेगा.

आठ देश अपने विमानों के साथ सीधे इस अभ्यास में शामिल हो रहे हैं, जिसमें फ्रांस के राफेल और UAE के F-16 भी आसमान में गरजेंगे. वहीं, भारतीय वायु सेना अपने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस', सुखोई-30MKI और राफेल के जरिए दुनिया के सामने अपनी 'मेक इन इंडिया' ताकत का लोहा मनवाएगी.

राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर 26 सितंबर से एक ऐतिहासिक सैन्य जमावड़ा होने जा रहा है. यहाँ बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास 'तरंग शक्ति 2026' का दूसरा संस्करण शुरू होगा, जिसमें दुनिया के 40 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं. इस महायुद्धाभ्यास का सबसे बड़ा आकर्षण अमेरिकी वायु सेना का अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट F-35 होगा, जो पहली बार भारतीय धरती से ऑपरेट करेगा.

आठ देश अपने विमानों के साथ सीधे इस अभ्यास में शामिल हो रहे हैं, जिसमें फ्रांस के राफेल और UAE के F-16 भी आसमान में गरजेंगे. वहीं, भारतीय वायु सेना अपने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस', सुखोई-30MKI और राफेल के जरिए दुनिया के सामने अपनी 'मेक इन इंडिया' ताकत का लोहा मनवाएगी.

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