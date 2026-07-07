पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई की अंतिम यात्रा के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में फिर हमले शुरु कर दिए हैं. मंगलवार तड़के ओमान तट के पास मिसाइल या रॉकेट से टैंकर को निशाना बनाया गया. जिससे इसमें आग लग गईं. इधर ईरान के सरकारी टेलीविजन ने भी इसकी पुष्टि की है. लेकिन किसी ने भी इस हमले की अभी तक सीधी जिम्मेदारी नहीं ली है. ईरान पहले ही साफ कर चुका है. होर्मुज से गुजरने वाले वाले जहाजों को तेहरान के बताए रास्ते से ही होकर गुजरना होगा और ओमान तट के पास दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करने पर उन्हें निशाना बनाया जा सकता है. इधर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा मंगलवार को शियाओं के प्रमुख धार्मिक शहर कोम पहुंची. उन्हें विदाई देने के लिए लाखो लोग जुटे. जिनके हाथों में खामेनेई और उनके बेटे सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई की तस्वीरें थीं. मोजतबा खामेनेई अभी तक अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल नहीं हुए हैं. जिन्हें इज़राइल मारने की धमकी दे चुका है. अंतिम विदाई के दौरान कोम शहर में सड़कों और हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया. खामनेई को इराक के नजफ और कर्बाला भी ले जाया जाएगा. उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हुई है. जो गुरुवार को खत्म होगी. जब उनके जन्म स्थान मशहद में इमाम रज़ा दरगाह में दफनाया जाएगा. खामेनेई 86 साल के थे. जिन्हें 28 फरवारी को अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध शुरू होने वाले दिन निशाना बनाया गया था.