'मेरा बैल एक निडर शेर है, यह किसी भी आदमी को गिरा देगा, ये कहना है तमिलनाडु के मदुरै जिले की रहने वाली छात्रा 'वेल्लैयाम्मा' योगदर्शनी.जो बताती हैं कि जल्लीकट्टू के लिए बैल पालना केवल पुरूषों का अधिकार नहीं है. योगदर्शनी हाथ में रस्सी लेकर घर से बाहर निकलते हुए चिल्लाती हैं, "अरे वीरा", हम किसी लड़के की उम्मीद कर रहे थे. तभी सींगों वाली काली ऑकृति धीरे से सिर हिलाते हुए योदर्शनी के सामने खड़ी है. हमें एहसास होता है कि इस जल्लीकट्टू बैल का नाम ही वीरा है, वो पूछती हैं, क्या जल्लीकट्टू बैल केवल पुरुष ही पाल सकते हैं?, हम महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं, हम भी हर अखाड़े में अपने बैल छोड़ेंगे और पुरुषों को दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं, योगदर्शनी अनुप्पनदी के पास सौराष्ट्र महिला कॉलेज में कंप्यूटर साइंस तृतीय वर्ष की छात्रा है. जो सुबह उठते ही सबसे पहले तीन चेहरों को देखती है. वीरा, रोलेक्स और करुप्पु, जो बैल हैं..ये तीनों योग दर्शिनी के सबसे करीबी साथी हैं. हरदिन वो उन्हें अपने घर से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर अपने खेत में ले जाती है. बांध देती है और फिर कॉलेज के लिए निकल जाती है और शाम को वह बैलों को खेत से खोलकर वापस घर ले आती है. योगदर्शनी कहती हैं कि मेरे दादाजी के समय से लेकर अब तक, हम तीन पीढ़ियों से जल्लीकट्टू बैल पाल रहे हैं." "बचपन से, मैं उन बैलों के साथ बड़ी हुई हूं जिन्हें हम घर पर पालते थे. जल्लीकट्टू विरोध के बाद, उनके प्रति मेरा स्नेह और भी मजबूत हो गया. जब मैं दस साल की थी, मैंने अपने बैलों को जल्लीकट्टू प्रतियोगिताओं में ले जाना शुरू कर दिया. मैंने सबसे पहले अपने बैल को साकुडी जल्लीकट्टू में छोड़ा था,". वो गर्व से बताती हैं कि वीरा ने न केवल मदुरै जिले में बल्कि त्रिची, डिंडीगुल, पुदुक्कोट्टई और थेनी जैसे जिलों में भी जल्लीकट्टू कार्यक्रमों में भाग लिया है और सांडों को काबू करने वालों को सफलतापूर्वक चुनौती दी है. वो मुस्कुराते हुए कहती है 'मुझे वास्तव में उन लोगों की परवाह नहीं है जो नकारात्मक बातें करते हैं.