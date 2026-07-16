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तमिलनाडु सरकार का बड़ा कदम, रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों की अब WhatsApp पर करें शिकायत - CORRUPTION

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TAMIL NADU ANTI CORRUPTION WHATSAPP NUMBER (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 1:17 PM IST

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तमिलनाडु सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्ती करते हुए रिश्वत मांगने वाले सरकारी अधिकारियों की शिकायत दर्ज कराने के लिए नया वॉट्सऐप नंबर 94981 80936 जारी किया है. मुख्यमंत्री विजय ने कहा है कि यदि कोई अधिकारी रिश्वत मांगता है तो नागरिक पैसे देने के बजाय तुरंत इसकी सूचना सरकार को दें. शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है. मुख्य सचिव एम. साई कुमार ने सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार विरोधी सूचना बोर्ड लगाने तथा व्हाट्सएप नंबर और डीवीएसी (DVAC) की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं. नागरिक ईमेल, फोन और डाक के माध्यम से भी भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं.

तमिलनाडु सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्ती करते हुए रिश्वत मांगने वाले सरकारी अधिकारियों की शिकायत दर्ज कराने के लिए नया वॉट्सऐप नंबर 94981 80936 जारी किया है. मुख्यमंत्री विजय ने कहा है कि यदि कोई अधिकारी रिश्वत मांगता है तो नागरिक पैसे देने के बजाय तुरंत इसकी सूचना सरकार को दें. शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है. मुख्य सचिव एम. साई कुमार ने सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार विरोधी सूचना बोर्ड लगाने तथा व्हाट्सएप नंबर और डीवीएसी (DVAC) की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं. नागरिक ईमेल, फोन और डाक के माध्यम से भी भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं.

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