10 KM तक गूंजी धमाके की आवाज… विरुधुनगर की पटाखा फैक्ट्री में 22 मजदूरों की दर्दनाक मौत - TAMIL NADU BLAST
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Published : April 20, 2026 at 5:14 PM IST
तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक निजी पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके ने 22 मजदूरों की जान ले ली, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा कट्टानारपट्टी इलाके में रविवार दोपहर हुआ, जहां धमाके की आवाज करीब 10 किलोमीटर तक सुनी गई. उस समय फैक्ट्री में लगभग 30 मजदूर काम कर रहे थे और विस्फोट के कारण इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया. शुरुआती जांच में कच्चे पटाखा सामग्री के बीच घर्षण से चिंगारी निकलने की आशंका जताई गई है. सूचना मिलते ही फायर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.
तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक निजी पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके ने 22 मजदूरों की जान ले ली, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा कट्टानारपट्टी इलाके में रविवार दोपहर हुआ, जहां धमाके की आवाज करीब 10 किलोमीटर तक सुनी गई. उस समय फैक्ट्री में लगभग 30 मजदूर काम कर रहे थे और विस्फोट के कारण इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया. शुरुआती जांच में कच्चे पटाखा सामग्री के बीच घर्षण से चिंगारी निकलने की आशंका जताई गई है. सूचना मिलते ही फायर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.