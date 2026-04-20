ETV Bharat / Videos

10 KM तक गूंजी धमाके की आवाज… विरुधुनगर की पटाखा फैक्ट्री में 22 मजदूरों की दर्दनाक मौत - TAMIL NADU BLAST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
10 KM तक गूंजी धमाके की आवाज (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 20, 2026 at 5:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक निजी पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके ने 22 मजदूरों की जान ले ली, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा कट्टानारपट्टी इलाके में रविवार दोपहर हुआ, जहां धमाके की आवाज करीब 10 किलोमीटर तक सुनी गई. उस समय फैक्ट्री में लगभग 30 मजदूर काम कर रहे थे और विस्फोट के कारण इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया. शुरुआती जांच में कच्चे पटाखा सामग्री के बीच घर्षण से चिंगारी निकलने की आशंका जताई गई है. सूचना मिलते ही फायर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.

तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक निजी पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके ने 22 मजदूरों की जान ले ली, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा कट्टानारपट्टी इलाके में रविवार दोपहर हुआ, जहां धमाके की आवाज करीब 10 किलोमीटर तक सुनी गई. उस समय फैक्ट्री में लगभग 30 मजदूर काम कर रहे थे और विस्फोट के कारण इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया. शुरुआती जांच में कच्चे पटाखा सामग्री के बीच घर्षण से चिंगारी निकलने की आशंका जताई गई है. सूचना मिलते ही फायर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

VIRUDHUNAGAR FACTORY BLAST
FIRECRACKER FACTORY EXPLOSION
INDIA FACTORY ACCIDENT
FIREWORKS EXPLOSION
TAMIL NADU BLAST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Ukraine captured Russian post using drones and robots

बिना सैनिक सिर्फ मशीनों से रूसी चौकी पर कब्जा… यूक्रेन का बड़ा दावा

April 20, 2026 at 5:06 PM IST
ETV Bharat's fight against diabetes

डायबिटीज के खिलाफ ईटीवी भारत की जंग: राष्ट्रीय स्तर पर महीने भर चलेगा अभियान, सही जानकारी से लोगों का सशक्तिकरण

April 20, 2026 at 4:25 PM IST
चुनाव से पहले TMC को झटका

चुनाव से पहले TMC को झटका, I-PAC ने बंगाल में ऑपरेशन सस्पेंड किया, स्टाफ को 20 दिन की छुट्टी पर भेजा

April 19, 2026 at 10:58 PM IST
क्या ट्रंप के लिए खतरा हैं मुनीर?

क्या ट्रंप के लिए खतरा हैं मुनीर? अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने किया सावधान

April 19, 2026 at 10:56 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.