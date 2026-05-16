तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई जिले में सरकारी स्कूल के शिक्षक एंथनी पिछले 28 वर्षों से वंचित छात्रों को मुफ्त अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं. उन्होंने अब तक करीब 40 हजार छात्रों को प्रशिक्षित किया है. एंथनी का उद्देश्य सिर्फ अंग्रेजी सिखाना नहीं, बल्कि छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना भी है. सेवा की भावना से शुरू हुई यह पहल आज हजारों ग्रामीण छात्रों के जीवन में बदलाव ला चुकी है. उनके कई छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर चुके हैं और बेहतर करियर बना रहे हैं. छात्र अपनी सफलता का श्रेय एंथनी द्वारा दी गई शिक्षा और प्रेरणा को देते हैं. एंथनी बिना किसी शुल्क के यह क्लास चलाते हैं और मानते हैं कि शिक्षा के जरिए बच्चों का भविष्य बदला जा सकता है. उनकी यह पहल समाज के लिए प्रेरणा बन गई है.