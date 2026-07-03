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तमिलनाडु: करूर भगदड़ पीड़ितों के लिए बड़ा राहत पैकेज, परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी - मुख्यमंत्री विजय

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करूर भगदड़ पीड़ितों के लिए बड़ा राहत पैकेज (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 4:00 PM IST

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तमिलनाडु सरकार ने करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिवारों के लिए बड़ा राहत पैकेज तैयार किया है. सरकार ने फैसला लिया है कि हर पीड़ित परिवार के एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी.

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 10 और 11 जुलाई को करूर के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी देंगे. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान सरकारी नौकरी से जुड़े नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे. मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला करूर दौरा है. जिसे राजनीतिक और प्रशासनिक, दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है.

गौरतलब है कि पिछले साल 27 सितंबर को टीवीके के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान करूर में अचानक भगदड़ मच गई थी. इस दर्दनाक हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी. जिससे पूरे तमिलनाडु में शोक की लहर फैल गई थी. हादसे के बाद तत्कालीन टीवीके नेता विजय ने पीड़ित परिवारों को चेन्नई बुलाकर उनसे मुलाकात की थी. हालांकि खुद करूर न जाने के फैसले को लेकर उन्हें राजनीतिक आलोचना का भी सामना करना पड़ा. इसके बाद राज्य में राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के सुरक्षा इंतज़ामों में कई बदलाव किए गए

तमिलनाडु सरकार ने करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिवारों के लिए बड़ा राहत पैकेज तैयार किया है. सरकार ने फैसला लिया है कि हर पीड़ित परिवार के एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी.

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 10 और 11 जुलाई को करूर के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी देंगे. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान सरकारी नौकरी से जुड़े नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे. मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला करूर दौरा है. जिसे राजनीतिक और प्रशासनिक, दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है.

गौरतलब है कि पिछले साल 27 सितंबर को टीवीके के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान करूर में अचानक भगदड़ मच गई थी. इस दर्दनाक हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी. जिससे पूरे तमिलनाडु में शोक की लहर फैल गई थी. हादसे के बाद तत्कालीन टीवीके नेता विजय ने पीड़ित परिवारों को चेन्नई बुलाकर उनसे मुलाकात की थी. हालांकि खुद करूर न जाने के फैसले को लेकर उन्हें राजनीतिक आलोचना का भी सामना करना पड़ा. इसके बाद राज्य में राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के सुरक्षा इंतज़ामों में कई बदलाव किए गए

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