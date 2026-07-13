तमिलनाडु के मदुरै जिले में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में दो बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 यात्री घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार चेन्नई से मार्थांडम जा रही एक प्राइवेट बस कोट्टामपट्टी के पास फोरलेन हाईवे पर अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर पार कर गई और सामने से आ रही मदुरै-तिरुचिरापल्ली सरकारी बस से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि प्राइवेट बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सरकारी बस पलट गई। राहत एवं बचाव दल ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. हादसे में सरकारी बस के तीन यात्री, प्राइवेट बस के दो यात्री और बस स्टॉप पर सो रहे एक व्यक्ति की मौत हुई है.