तमिलनाडु में सत्ता की जंग: विजय ने सरकार बनाने का दावा किया, TVK सबसे बड़ी पार्टी - TAMIL NADU ELECTION 2026
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Published : May 5, 2026 at 8:10 PM IST
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में विजय की पार्टी TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत से अभी भी दूर है. TVK को 108 सीटें मिली हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत है. ऐसे में विजय ने राज्यपाल आर एन रवि को पत्र लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है और दो हफ्तों में बहुमत साबित करने की बात कही है. त्ता से सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ी TVK के सामने सबसे बड़ा सवाल है बहुमत कैसे जुटेगा? दूसरी ओर DMK और AIADMK क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. अब सबकी नजर इस बात पर है कि विजय बहुमत का आंकड़ा कैसे जुटाते हैं.
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में विजय की पार्टी TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत से अभी भी दूर है. TVK को 108 सीटें मिली हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत है. ऐसे में विजय ने राज्यपाल आर एन रवि को पत्र लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है और दो हफ्तों में बहुमत साबित करने की बात कही है. त्ता से सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ी TVK के सामने सबसे बड़ा सवाल है बहुमत कैसे जुटेगा? दूसरी ओर DMK और AIADMK क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. अब सबकी नजर इस बात पर है कि विजय बहुमत का आंकड़ा कैसे जुटाते हैं.