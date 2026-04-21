वोटिंग से पहले नोटों का खेल… तमिलनाडु में 1200 करोड़ की जब्ती, सख्त हुई निगरानी - TAMIL NADU ELECTION
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Published : April 21, 2026 at 2:55 PM IST
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की सख्ती के बीच 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा की जब्ती सामने आई है. अधिकारियों के मुताबिक, इसमें 500 करोड़ रुपये से अधिक नकदी और कीमती सामान के अलावा बड़ी मात्रा में शराब, नशीले पदार्थ और फ्रीबीज शामिल हैं, जो मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास का संकेत देते हैं. 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले करीब 100 चुनावी उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं. तिरुवल्लूर और चेन्नई में सबसे ज्यादा जब्ती हुई है. 234 सीटों में से 105 को व्यय-संवेदनशील और 5,938 बूथों को अति-संवेदनशील घोषित किया गया है. निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ कड़ी निगरानी जारी है.
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की सख्ती के बीच 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा की जब्ती सामने आई है. अधिकारियों के मुताबिक, इसमें 500 करोड़ रुपये से अधिक नकदी और कीमती सामान के अलावा बड़ी मात्रा में शराब, नशीले पदार्थ और फ्रीबीज शामिल हैं, जो मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास का संकेत देते हैं. 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले करीब 100 चुनावी उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं. तिरुवल्लूर और चेन्नई में सबसे ज्यादा जब्ती हुई है. 234 सीटों में से 105 को व्यय-संवेदनशील और 5,938 बूथों को अति-संवेदनशील घोषित किया गया है. निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ कड़ी निगरानी जारी है.