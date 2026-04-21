ETV Bharat / Videos

वोटिंग से पहले नोटों का खेल… तमिलनाडु में 1200 करोड़ की जब्ती, सख्त हुई निगरानी - TAMIL NADU ELECTION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
वोटिंग से पहले नोटों का खेल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 2:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की सख्ती के बीच 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा की जब्ती सामने आई है. अधिकारियों के मुताबिक, इसमें 500 करोड़ रुपये से अधिक नकदी और कीमती सामान के अलावा बड़ी मात्रा में शराब, नशीले पदार्थ और फ्रीबीज शामिल हैं, जो मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास का संकेत देते हैं. 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले करीब 100 चुनावी उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं. तिरुवल्लूर और चेन्नई में सबसे ज्यादा जब्ती हुई है. 234 सीटों में से 105 को व्यय-संवेदनशील और 5,938 बूथों को अति-संवेदनशील घोषित किया गया है. निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ कड़ी निगरानी जारी है.

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की सख्ती के बीच 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा की जब्ती सामने आई है. अधिकारियों के मुताबिक, इसमें 500 करोड़ रुपये से अधिक नकदी और कीमती सामान के अलावा बड़ी मात्रा में शराब, नशीले पदार्थ और फ्रीबीज शामिल हैं, जो मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास का संकेत देते हैं. 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले करीब 100 चुनावी उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं. तिरुवल्लूर और चेन्नई में सबसे ज्यादा जब्ती हुई है. 234 सीटों में से 105 को व्यय-संवेदनशील और 5,938 बूथों को अति-संवेदनशील घोषित किया गया है. निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ कड़ी निगरानी जारी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CASH SEIZURE INDIA
ELECTION COMMISSION ACTION
ILLEGAL CASH SEIZURE
FREEBIES POLITICS
TAMIL NADU ELECTION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Revanth Reddy challenge KCR name change statement Telangana

'नाम बदल लूंगा'… रेवंत रेड्डी का KCR पर तीखा वार, 2029 तक की खुली चुनौती

April 21, 2026 at 2:48 PM IST
20-22 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में बातचीत

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: 20-22 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में बातचीत

April 20, 2026 at 11:03 PM IST
बेंगईजोत गांव से जुड़ी हैं यादें

पश्चिम बंगाल: भारत-नेपाल सीमा पर बसे बेंगईजोत गांव से जुड़ी है नक्सलबाड़ी आंदोलन की यादें

April 20, 2026 at 10:00 PM IST
झुग्गियों में गर्भवती महिलाओं पर गर्मी की मार

दिल्ली की झुग्गियों में गर्भवती महिलाओं पर गर्मी की मार, चक्कर और बेचैनी जैसी तकलीफों से जूझ रहीं महिलाएं

April 20, 2026 at 9:58 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.