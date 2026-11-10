तमिलनाडु में सरकारी खातों पर बड़ा साइबर हमला, पंचायत यूनियनों के खातों से 22 करोड़ रुपये चोरी

तमिलनाडु में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां राज्य की तीन पंचायत यूनियनों के बैंक खातों से करीब 22 करोड़ 10 लाख रुपये की चोरी हो गई है। रामनाथपुरम, तिरुपुर और नागपट्टिनम जिलों की पंचायत यूनियनों के विकास कार्यों के लिए रखे गए फंड पर साइबर अपराधियों ने सेंध लगाई है। शुरुआती जांच में आशंका है कि अपराधियों ने सरकारी फाइनेंशियल पोर्टल की तकनीकी खामी का फायदा उठाया है। इस मामले में संदिग्ध गतिविधियों के तार बांग्लादेश, अमेरिका और ग्रीस से जुड़े पाए गए हैं, और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ताकी आरोपियों का पता लगाया जा सके।