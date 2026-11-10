ETV Bharat / Videos

तमिलनाडु में सरकारी खातों पर बड़ा साइबर हमला, पंचायत यूनियनों के खातों से 22 करोड़ रुपये चोरी

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
TAMIL NADU CYBER CRIME (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 10, 2026 at 8:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

तमिलनाडु में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां राज्य की तीन पंचायत यूनियनों के बैंक खातों से करीब 22 करोड़ 10 लाख रुपये की चोरी हो गई है। रामनाथपुरम, तिरुपुर और नागपट्टिनम जिलों की पंचायत यूनियनों के विकास कार्यों के लिए रखे गए फंड पर साइबर अपराधियों ने सेंध लगाई है। शुरुआती जांच में आशंका है कि अपराधियों ने सरकारी फाइनेंशियल पोर्टल की तकनीकी खामी का फायदा उठाया है। इस मामले में संदिग्ध गतिविधियों के तार बांग्लादेश, अमेरिका और ग्रीस से जुड़े पाए गए हैं, और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ताकी आरोपियों का पता लगाया जा सके।

तमिलनाडु में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां राज्य की तीन पंचायत यूनियनों के बैंक खातों से करीब 22 करोड़ 10 लाख रुपये की चोरी हो गई है। रामनाथपुरम, तिरुपुर और नागपट्टिनम जिलों की पंचायत यूनियनों के विकास कार्यों के लिए रखे गए फंड पर साइबर अपराधियों ने सेंध लगाई है। शुरुआती जांच में आशंका है कि अपराधियों ने सरकारी फाइनेंशियल पोर्टल की तकनीकी खामी का फायदा उठाया है। इस मामले में संदिग्ध गतिविधियों के तार बांग्लादेश, अमेरिका और ग्रीस से जुड़े पाए गए हैं, और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ताकी आरोपियों का पता लगाया जा सके।

For All Latest Updates

TAGGED:

CYBER ATTACK
TAMIL NADU
BANK FRAUD
GOVERNMENT FUNDS

संबंधित ख़बरें

WEATHER FORECAST IN INDIA, SNOWFALL IN HIMALAYAS

पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली में कोहरे के आसार, जानें देशभर के मौसम का हाल

November 10, 2026 at 7:18 PM IST
जेनसेन हुआंग मामला

जेनसेन हुआंग मामला: FBI कर रही जांच; एनवीडिया के CEO को नहीं पता था कि एलिस हुआंग 'एक जासूस थीं'- ट्रंप

November 10, 2026 at 7:00 PM IST
पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड

बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ की अपमानजनक टिप्पणी का मामला, पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड

November 10, 2026 at 5:04 PM IST
CLIMATE TRENDS REPORT 2026

भारत में हर साल 1.22 लाख करोड़ का खाना बर्बाद; कोल्ड स्टोरेज की कमी से सड़ जा रहीं 40% फल-सब्जियां

November 10, 2026 at 4:46 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.