तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने गुरुवार को अपनी कैबिनेट का विस्तार किया. लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने 23 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. कांग्रेस की तरफ से दो विधायकों- राजेश कुमार एस और पी. विश्वनाथन - ने मंत्री पद की शपथ ली. TVK की तरफ से मंत्री बनाए गए विधायकों में श्रीनाथ, एस कमली, सी विजयलक्ष्मी और आर वी रंजीतकुमार शामिल हैं, जिन्होंने शुरू में मंत्री पद की शपथ ली. किलियूर सीट से कांग्रेस विधायक राजेश कुमार ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने के दौरान, अचानक कांग्रेस नेताओं कामराज, राजीव गांधी और राहुल गांधी की तारीफ करनी शुरू कर दी. इस पर राज्यपाल ने उन्हें टोका और कहा, "यह आपकी शपथ का हिस्सा नहीं है." राज्यपाल ने कहा कि वे अपनी लिखी हुई शपथ तक ही सीमित रहें. इसके बाद एक अधिकारी कुमार के पास आया और उनके सामने रखे लिखे हुए बयान की ओर इशारा किया. इसके बाद, उन्होंने शपथ पूरी की. तमिलनाडु में दशकों बाद कांग्रेस की सरकार में वापसी हुई है. इससे पहले कांग्रेस अलग-अलग समय पर DMK और AIADMK के साथ गठबंधन में रही, लेकिन दोनों पार्टियों ने कभी भी अपने साथियों को कैबिनेट में जगह नहीं दी. आजादी के बाद भारत में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार 1967 में द्रविड़ नेता और DMK के फाउंडर सीएन अन्नादुरई ने बनाई थी, जब उन्होंने पार्टी को उस समय की सत्ताधारी कांग्रेस के खिलाफ शानदार जीत दिलाई थी.